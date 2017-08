Pequeñas historias de los que nunca tienen feriado

Son relatos de trabajadores que no descansan esos días.

Hay actividades, como la construcción, que a veces no paran en las ciudades. Tampoco la limpieza urbana.

Alejandro Olivera

olivera@lmneuquen.com.ar

Neuquén.- Los feriados se hicieron para descansar. Pero no para todos. Algunos trabajadores en la ciudad no pueden escapar de la rutina de sus puestos laborales durante los días patrios u otros no laborables del calendario.