Pereyra y Farías para soñar con la B Nacional

Cipolletti

Juan Pablo Pereyra y Lucas Farías pusieron el gancho para convertirse en refuerzos de Cipolletti para los próximos 18 meses. El Albinegro renovó su ofensiva y aspira a convertirse en candidato a luchar por el ascenso en el torneo Federal A.

Todas las partes están felices: Henry Homann porque cuenta con lo que pretendía (“Jugadores de mucha jerarquía que conocen la categoría”, dijo), los dirigentes porque potenciaron a un grupo que ya no contará con Cristian Taborda ni Matías Sosa, y los nuevos jugadores por llegar a “un club con historia y ordenado” en el que buscarán la tranquilidad perdida en los últimos tiempos y podrán concentrarse solamente en jugar.

“Estoy para jugar donde el DT me lo pida. Tengo muchas ganas y vengo a buscar la gloria con este club con historia. Sé que la presión caerá un poco sobre mis espaldas, pero estoy tranquilo, con ganas de sumar”. Juan Pablo Pereyra Delantero albinegro

La cantidad de delanteros no se convertirá en superpoblación para el entrenador, que hasta soltó el estilo para los próximos partidos de local. Dependerá de la respuesta física de todos los futbolistas que tiene en la cabeza, pero a la hora de los puntos, no dudará en poner tres delanteros ante su gente.

“Estoy para jugar donde el técnico me lo pida. Tengo muchas ganas y vengo a buscar la gloria con este club que tiene mucha historia. Me gusta jugar de 9, pero me puedo adaptar para ir por la derecha o izquierda. Sé que la presión caerá un poco sobre mis espaldas, pero estoy tranquilo, con ganas de sumar”, soltó Pereyra.

“Es duro estar en clubes que no cumplen. Tengo varios ex compañeros y todos me hablaron muy bien de este club. Sólo queda trabajar”. Lucas Farías Refuerzo de Cipo

Farías, por su mejor versión

Con menos chapa que su compañero de mesa y de convivencia en estas primeras horas en Cipolletti, Farías no tiene dudas de que será el faro entre los centrales rivales. El desafío será volver a recuperar el mejor nivel, el que lo convirtió en uno de los máximos artilleros de la categoría en la temporada pasada.

“Es duro estar en clubes que no cumplen. Tengo varios ex compañeros y todos me hablaron muy bien de este club. Sólo queda trabajar”, sostuvo el Tecla Farías.

“Estoy conforme con las dos incorporaciones (Juan Pablo Pereyra y Lucas Farías), porque conocen la categoría y tienen mucha trayectoria”. Henry Homann Técnico de Cipolletti