Pérez: "De afuera se ve que somos invencibles"

En estas tres fechas de la Superliga, el Xeneize parece haber encontrado el equilibrio entre ataque y defensa del que careció cuando fue campeón. Y mayor tranquilidad para poder dar vuelta un resultado como sucedió ante Godoy Cruz, algo que le costaba horrores hace un par de meses.

“Tal vez tenemos más confianza, estamos más estabilizados”, evaluó Pablo Pérez, clave en la victoria ante el Tomba con dos tantos y una asistencia.

El ex Newell’s sabe que, a diferencia del torneo pasado, el equipo goza de otra solidez y temple para resolver los partidos. “Lo más importante es que tenemos la idea clara del entrenador y que la llevamos a cabo. Rescato la paciencia. Esta vez, el rival nos hizo sentir incómodos, pero nosotros sabíamos que en algún momento lo íbamos a dar vuelta”, afirmó.

En estas tres fechas victoriosas, los once nombres se repitieron en cada partido y el rendimiento y los resultados acompañaron. Muy lejos del campeón que durante 46 partidos oficiales cambió siempre a los titulares.

De hecho, Boca no ganaba las tres primeras fechas del torneo desde el torneo de 30 equipos de 2015 cuando salió campeón bajo el ala de Rodolfo Arruabarrena.

En el último certamen, con Guillermo como DT, debutó con derrota como visitante ante Lanús, luego le ganó en casa a Belgrano y en la tercera empató en Mendoza con Godoy Cruz.

La última derrota de este Boca fue en mayo, nada menos que en el Superclásico con River por la fecha 24 del torneo. A partir de ahí no volvió a perder, se coronó campeón y afianzó un equipo que parece no tener techo. “De afuera se ve que somos invencibles, pero desde adentro, no. Nos cuesta trabajo sostener este buen momento”, redondeó Pérez sobre un equipo que juega bien y tiene recambio y una idea clara que es buscar el bicampeonato.

Define sede

Hoy se conocerá la sede para el duelo de Copa Argentina ante Central. Suenan Mendoza y San Juan, y descartan Mar del Plata por temas de seguridad.

“Tevez tiene que prepararse bien”

El presidente de Boca, Daniel Angelici, volvió a referirse al tema Carlos Tevez y si bien dio por hecho que regresará al club a fin de año, dejó entrever que no se ganará un lugar entre los titulares sólo por su nombre. “Tiene que preparase muy bien para estar entre los once. Si le toca ir al banco, estará en el banco, y él lo sabe. Hoy hay un Boca muy competitivo”, afirmó el Tano en declaraciones a TyC Sports. “Él tiene que estar convencido de que tiene ganas de volver. No hay que adelantar los tiempos”, agregó al respecto.

El presidente le abrió las puertas nuevamente al Apache y dijo que será determinación del jugador volver o no. “En diciembre tomará una decisión, como la tomó cuando se fue”, cerró.

