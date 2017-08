En relación con la crisis que experimentan las ficciones nacionales, el ex conductor de CQC opinó: “Los espacios de la televisión abierta siempre fueron así de tiranos. Esto funciona o no funciona”. “Ahora, es increíble que a los actores no les interesen las audiencias de la web y sí la de tevé abierta”, planteó.

“Estoy seguro de que sí muchos de estos actores aceptarían hacer una película para Netflix porque tiene un prestigio”, especuló y sostuvo que muchos no se sumarían a un proyecto para una plataforma como Youtube aunque tengan más audiencia.

Al ver la nota, Jorge Rial tomó el guante y lanzó: “Quizás Mario debería producir ficción en la web”. “Me debe estar puteando porque en un país especulativo nadie quiere invertir. Pero se necesita gente que genere confianza en los nuevos sitios como Netflix. Él puede hacerlo y abrir un canal de laburo para los actores”, agregó. “Si no, no le digas a los actores que tienen que confiar si vos no lo hacés”, chicaneó el intruso.

Palito para Marcelo

Consultado sobre Showmatch, Pergolini expresó: “Nunca lo vi. No llega a alcanzar mi mínimo de satisfacción, no me divierte”.