Pergolini, indignado "con la barbaridad que dijo Lammens"

"Lammens salió con una barbaridad que se tuvo que tirar para atrás. Dijo que a lo mejor hasta diciembre no había nada. Una locura total. Aunque sea verdad, afecta a mucha gente", sostuvo Pergolini en su programa de radio en Vorterix.

Y agregó: "Él fue dirigente de fútbol y no tengo nada en contra suyo, en este momento cada uno hace lo mejor que puede. Pero tranquilamente pueden salir los auspiciantes a decirle a los clubes 'bueno, te pago en diciembre si va a estar parado hasta diciembre'. Están todos renegociando, tratando de que no se caigan los auspiciantes y que los socios paguen la cuota y Lammens, que fue presidente de un club -y lo dejó bastante mal- no puede salir a decir 'hasta diciembre'".

¿Habrá respuestas del otro lado? Evidentemente, el desconcierto es total y no se salva nadie de las críticas.

