Pergolini volvió a la carga contra el VAR, chicaneó a periodista de TyC y se armó

"Algo raro está pasando" había comentado y agregó irónicamente: “¿Serán daltónicos? Todo lo que sea azul y amarillo a lo mejor no lo están viendo correctamente, o no lo analizan de la misma manera? A lo mejor piensan, por lo del daltonismo, que son los mismos jugadores que se pegan entre ellos. A lo mejor tienen preferencia por los colores rojo y blanco o que todo lo que sea de ese color debería tener un trato especial", tiró Pergolini.

El empresario terminó de explotar después del polémico partido entre River y Nacional que ganó el Millo 2 a 0 en jugadas que necesitaron de la incumbencia del VAR -un penal convalidada que convirtió Montiel por mano dentro del área y el segundo gol de Zuculini que tras algunos minutos de deliberación se terminó convalidando- y en otras dos favorables al conjunto millonario, un penal malogrado la final y un gol anulado a Matías Suárez por juzgar que el delantero cordobés estaba adelantado cuando recibió la pelota. También hubo otra acción no cobrada a favor de Nacional en una falta dentro del área, mucho para una noche.

Por eso Pergolini, volvió a hablar y a polemizar con el periodista de TyC Sport Juan Cortese quien también se prendió en la polémica y le respondió".

“¿Cómo se llama el de TyC que hace River? Cortese... que ayer (por el jueves) estaba enojado conmigo. Veámoslo juntos de vuelta, Cortese", soltó el dirigente xeneize mientras observaba el primer penal le cobraron al Millonario. E ironizó: "El VAR no lo llamó. ¿De qué color era la camiseta? ¿Ni pasan por el VAR?".

Minutos después, todo el estudio contempló las otras polémicas de la noche en Avellaneda y Pergolini volvió a cruzar al periodista riverplatense: "¡¿El que no era no lo volvió a ver y el que era sí lo vio?! Bueno Cortese, nos conocemos...".

https://twitter.com/mayas211212/status/1337347631597621248 Nuestro Vicepresidente 1° Mario Pergolini @Vorterix REDOBLÓ LA APUESTA, y te dejó un mensajito @cortese @TyCSports escuchaste bien? Te cuento; "¿de qué color es la camiseta? (Ironía). BANCO FUERTE A MARIO. Los q piden q vaya a #Conmebol dsp lloran x "si nos suspenden"(?)TIBIOS! pic.twitter.com/b5WRpiYg93 — Dardo Velazquez (@mayas211212) December 11, 2020

Lejos de esconderse, Cortese le hizo frente al directivo y le replicó: “Las jugadas de VAR no las revisan porque son interpretación de los árbitros. Entiendo que no vaya a las reuniones de Conmebol y por eso lo invito a que revisemos juntos las jugadas de lo que fue el no penal, el más escandaloso de la historia del fútbol a favor de River, como siempre”.

https://twitter.com/juancortese/status/1337390709607981062 Mario, como admirador y ex integrante de la familia @Vorterix, me tomo la atribución de invitarte este mediodía a @superfutbol para que repasemos las jugadas del partido de anoche. Vamos de 12 a 14. Y claro que sería un honor. — Juan Cortese (@juancortese) December 11, 2020

Y siguió, con cierto tono sarcástico que logró identificar Diego Díaz: “Te invito, Mario, a recordar que las jugadas de interpretación no son necesarias que las tiren para atrás. Probablemente hay algunos que no lo sepan. Hay dirigentes y futbolistas que no lo saben…”.

Por último, Cortese aseguró que si tuviese un medio propio y fuese dirigente de un club, actuaría como Pergolini. Lejos de criticarte, pasás a ser mi ídolo”. Y cerró: “Si el plantel de Boca responde con el mismo compromiso que está asumiendo el vicepresidente con la Copa Libertadores, es campeón”.