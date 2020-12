¿Periodistas panqueques? La frase del Ogro Fabbiani que enojó a Morena Beltrán

Le sale espuma por la "Boca". Debate caliente. El ex goleador de River, Cristian Fabbiani, ahora es uno de los panelistas destacados de la segunda edición de F90 por ESPN, el programa que conduce el Pollo Vignolo y por la tarde cuenta con figuras como Damián Manusovich, Vito de Palma y Morena Beltrán.

"Pará, Ogro", fueron las palabras que lanzó Morena Beltrán al escuchar a Fabbiani. Ahora, bien, ¿qué fue lo que ocurrió? Según el ex jugador millonario, tanto Vito de Palma, Damián Manusovich y la mencionada periodista han afirmado que Boca "era un equipazo" antes de las derrotas ante Inter y Racing (ambas por Copa Libertadores).

Ahora, con los resultados adversos, Fabbiani advirtió que la opinión de sus compañeros ha cambiado: "Ahora están criticando a Boca, hace 15 días atrás era el mejor de todos". Cuando le preguntaron a quién o a quiénes hacía alusión, el Ogro fue directo: "A Manu, a More, y al Tano (de Palma)". En ese momento, Beltrán salió al cruce de su compañero y argumentó su análisis futbolístico ante la mirada atenta de sus compañeros.

"Primero, me sorprende que me ataques. Fui una de las pocas que siempre se preguntó si Boca verdaderamente quería jugar a lo que Boca quería hacer. Todos le vemos un potencial", reconoció Morena Beltrán. Por su parte, Fabbiani insistió con el mal funcionamiento del equipo dirigido por Miguel Ángel Russo y comenzó a cuestionar la labor de Edwin Cardona, uno de los jugadores traídos al club argentino especialmente a pedido de Juan Román Riquelme.

Enfatizando en una supuesta falta de compromiso al buscar la pelota en pos de construir juego, Fabbiani criticó al colombiano con las siguientes palabras: "Si vos ves que la pelota no la agarrás acá, movete allá cinco minutos. No es tan difícil. No la agarrás, correte acá cinco minutos".

No obstante, la mayoría del panel de F90 se mostró en contra de las palabras de Fabbiani en cuanto a su crítica al periodismo. Lo cierto es que se vivió un hecho escandaloso y tenso en vivo, del cual todos los protagonistas salieron ilesos pero nadie sabe ni sabrá si hubo represalias fuera de las cámaras. Para el espectador, sólo fue un episodio más de la rosca deportiva que arroja la Copa Libertadores.