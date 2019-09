La fiscalía destacó que Shamo era un criminal implacable que vivía dándose lujos (haciendo fiestas en lanchas, gastando grandes sumas en apuestas y comprando costosos vehículos) con el dinero que obtenía de la venta ilegal de fármacos sin prescripción médica a personas atrapadas en la adicción. Y, según detallaron, si sabía que sus clientes se enfermaban, les seguía enviando píldoras.

El abogado defensor, Greg Skordas, argumentó que su defendido no puede ser el líder de una asociación delictiva ya que no es lo suficientemente listo. Para demostrar su postura, el abogado aduce que Shamo adquirió a su nombre los elementos más obvios para incriminarlo, como una máquina prensadora de píldoras, elementos de empaquetado y otros insumos para la elaboración de drogas. El abogado dijo que su cliente ha sido estoico durante todo el caso, y se mantuvo así después de que se leyó el veredicto del jurado. “Él va a morir en la cárcel”, dijo Skordas. “Ese era el objetivo del gobierno. Y lo alcanzaron”, agregó. “Es solo un niño”, dijo Skordas, y señaló: “Pensar que nunca tendrá otra comida con su familia, nunca irá a una cita, nunca verá nacer a su hijo. Siempre. Él tiene 29 años. Y su vida ha terminado”.

El fiscal federal Vernon Stejskal, por su parte, comentó que el jurado llegó a un “veredicto justo”. Y declaró que el cargo relacionado con la muerte por sobredosis del joven californiano era difícil de probar, pero no especularía por qué el jurado no pudo tomar una decisión. No estaba seguro de si los fiscales federales volverían a intentar culpar a Shamo por ese cargo.

El propio condenado aseguró al jurado que inicialmente pensó que hacía bien en proporcionar analgésicos a personas que no lograban obtenerlos de sus médicos, aunque luego cambió de parecer tras su encarcelamiento, al presenciar cómo algunos reclusos adictos sufrían a causa de los síntomas de abstinencia.

Perpetua-a-joven-que-vendía-drogas-desde-un-sótano-2.jpg

Niños narcos que amenazan con armas

En redes sociales circula el video de un niño de unos 10 años con una metralleta que amenaza a los enemigos de “El Mayo” Zambada y asegura que a quienes no estén con él se los va a comer el tigre que tiene detrás. Ismael “El Mayo Zambada” fue socio de “El Chapo” Guzmán y es el actual líder del Cártel de Sinaloa. El video llama la atención por la metralleta que carga el niño y el tigre a pocos metros detrás sin que tenga algún tipo de collae.

Además se puede escuchar que un adulto lo está grabando. Se han dado a conocer diferentes casos de niños reclutados por el narco o conviviendo con toda normalidad entre ellos y portando orgullosos armas de fuego. Hace poco apareció otro niño de unos 7 años amenazando de muerte a Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, portando una metralleta R5.