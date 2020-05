Pese a la prohibición, ya hay desalojos en Neuquén

Pamela Gaita, de la Unión de Inquilinos Neuquinos, contó que en la semana les llovieron los reclamos por propietarios que intentan echar a las familias de la vivienda. "Estamos teniendo muchas situaciones de desalojos violentos, mayormente personas que no pueden pagar y nos vienen a consultar porque quedan en la calle", detalló.

Dijo que la mayoría "tiene un alquiler entre particulares o informal, donde no interviene una inmobiliaria, y se llega al punto de que les cortan la luz o el gas para obligarlos a irse".

Remarcó que los desalojos están prohibidos por decreto. "Lo que hacen es un delito, por eso les decimos que hagan la denuncia y la presenten en fiscalía, aunque tampoco sirve que después tengamos juicios masivos, hay que buscar alternativas de mediación", explicó.

Señaló que también existe cierta "confusión" entre los inquilinos que piensan que el decreto los liberó del pago, "cuando en realidad la idea es llegar a acuerdos y lo recomendable es cumplir en lo que se pueda, para no generar después una deuda gigantesca".

Al calor de las amenazas de desalojo, se formó en Neuquén una nueva organización, Inquilinos Neuquinos, encabezada por Federico Prior. Explicó que ellos arrancaron hace unos días y todavía no recibieron denuncias en concreto. "Sabemos que hay muchos reclamos por desalojos, que en realidad son un delito, y se agarran de que no puede pagar o solo paga una parte", indicó.

Alquileres-en-Neuquén-2.jpg Desalojos en Neuquén. Omar Novoa

Comentó que otra consulta frecuente es por los aumentos del alquiler y las deudas acumuladas cuando no se puede cancelar el total. Recordó que el decreto vigente no prohíbe las subas, sino que permite patearlas para después de septiembre.

"En octubre se te juntan el alquiler, el monto que no pagaste y el aumento que ya están preparando las inmobiliarias", advirtió. Agregó que, por eso, la Federación de Inquilinos se reunió días atrás con funcionarios de Nación "para plantear que el Estado se haga cargo de esa deuda" y que lo que se pensó como un beneficio no termine dañando a quienes ya están golpeados por la crisis.

Dónde acudir para denunciar

Unión de Inquilinos

Ofrecen asesoramiento legal por Whatsapp. En Neuquén capital, los teléfonos son 299 465-1168 (doctora Olivieri), 299 420-0863 (Lautaro Yñíguez) y 299 419-8817 (Ariel Díaz).

Federación de Inquilinos

Desde principios de mes, funciona una nueva organización en la provincia. Son la sede neuquina de la Federación de Inquilinos Nacional. Atienden a través de su cuenta de Facebook “Inquilinos Neuquén”.

Defensoría del Pueblo

Por la cuarentena, están atendiendo de manera virtual. Se los puede contactar a través de la cuenta de correo consultas@defendorianqn.org.

Recuadro-cifras-página-4.jpg

También caen contratos de locales comerciales

La facturación casi nula de abril llevó a varios comerciantes de la ciudad a rescindir sus contratos de alquiler de un día para el otro, porque ya no pueden pagar.

En algunos casos, se fueron de imprevisto y recién le avisaron a la inmobiliaria cuando el local estaba desocupado, pero también hubo situaciones a la inversa, en las que el propietario intentó aplicarles multas para retenerlos, a sabiendas de que no tienen ingresos suficientes para saldar su compromiso.

El empresario inmobiliario Guillermo Reybet indicó que esta semana recibieron varios llamados de pequeños empresarios que optaron por bajar la persiana de manera definitiva.

Arreglo

“Tuvimos una sola persona que no pudo pagar el mes e hizo un acuerdo con el dueño, pero también hubo otro criterio, que se dio mucho en lo comercial, que al no poder pagar te llaman y dicen que deponen la propiedad”, contó. Y aclaró: “Eso no fue con viviendas familiares, sino con negocios que no tuvieron ingresos”.

El empresario señaló que la situación del mercado inmobiliario hoy es comparable a lo que ocurre con un coche estacionado.

“Veníamos en un vehículo a 60 kilómetros por hora, porque la economía no estaba al 100, y de golpe frenamos; entonces, cuando arrancás otra vez, no lo vas a hacer a 60 sino desde cero, y nadie sabe cuánto tiempo va a pasar para llegar a 60 otra vez”, describió.

Del otro lado del mostrador, Federico Prior, integrante de la Federación de Inquilinos Neuquinos, denunció que les llegaron casos “de gente cercana con locales comerciales que quisieron rescindir el contrato por no poder pagar y la inmobiliaria intentó cobrarles tres meses de multa, como si no estuvieran en una situación excepcional”. Dijo que eso implica “un abuso”. “La idea en este momento es ponernos de acuerdo y manejarnos con criterios solidarios, tanto los inquilinos como los propietarios”, sostuvo.

Alquileres-en-Neuquén.jpg Desalojos en Neuquén. Omar Novoa

