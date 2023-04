Petroleros cortan múltiples rutas a Vaca Muerta

Rucci señaló que "es necesario tener la conectividad suficiente" y manifestó que la problemática afecta "no solamente a los trabajadores petroleros, sino a las familias y todos los habitantes".

El referente petrolero informó que están cortadas todas las rutas que llevan a los yacimientos petroleros de las provincias de Neuquén, Río Negro y La Pampa, aunque aclaró que el tránsito está bloqueado para las empresas y no para los vehículos particulares. "Ya no hay manera de protestar que no sea haciendo este tipo de cosas", lanzó.

Algunos de los cortes son en: rotonda del compensador sobre Ruta 51, en el cruce con Ruta 8; cruce de Ruta 7 y Ruta 8; Ruta de Circunvalación y Autovía Norte; cruce de Ruta 1 y Ruta 17, en el acceso al yacimiento Fortín de Piedra; Ruta 5 en Rincón de los Sauces a la altura de la empresa Kompass; Ruta 6 en Rincón de los Sauces, altura plantación de olivo y Confluencia; Ruta 6 en Rincón de los Sauces en acceso este altura Difunta Correa y finalización de la bicisenda; Ruta 10 pasando Cutral Co; Ruta 7 altura calle Las Patrias.