Petroleros paran actividades en Pecom hasta que garanticen la seguridad de los operarios

Como primer decisión del Sindicato, definida este viernes durante la reunión de la comisión directiva y luego en asamblea, contratarán un servicio de Seguridad e Higiene manejado por especialistas. "Sabemos que es un costo alto para el sindicato, pero no importa, es la vida de la gente", aseguró el gremialista.

Embed Parar la planta de Tecpetrol el lunes no es una medida de fuerza sino de una revisión de la seguridad en la actividad. El control se extenderá a todas las empresas que tienen base en la cuenca. — Sindicato Petroleros (@infopetroleros) 10 de mayo de 2019

"Hacemos nuestra autocrítica porque no hemos sido enérgicos en el tema de la seguridad", reconoció Pereyra. "Por eso nos sentimos responsables de cierta manera y tomaremos todas las medidas por la integridad de nuestros trabajadores", continuó.

Entre las medidas que exigirá el sindicato a las empresas se encuentran la reducción de la rotación a 10x5, la eliminación de los campamentos en el medio del campo y los recorredores nocturnos de los pozos que salen solos. "Tienen que estar en boca de pozo solos con la iluminación de los vehículos", se quejó el dirigente.

Embed Si el precio que tenemos que pagar para la explotación de hidrocarburos es la vida de un compañero, desde ya decimos que el proyecto Vaca Muerta ha fracasado. pic.twitter.com/9ifqDdXJi4 — Sindicato Petroleros (@infopetroleros) 10 de mayo de 2019

El gremialista dijo que todas estas medidas se deben aplicar en Vaca Muerta "desde el lunes, sino paramos todos los días hasta enderezar todo esto".

Y subrayó que no habrá conciliación obligatoria posible. "Acá no hay nada que conciliar. Acá tenemos muertos. Cualquier intento de dictar conciliación obligatoria la vamos a rechazar", aseguró.

Entre las faltas de medidas de seguridad que registraron en el lugar donde ocurrió la muerte de Cristian Baeza (34) y Maximiliano Zappia (24), Pereyra señaló que "no hay máscaras de gas ni sensores de emanación de gases".

Por otra parte, reclamó que la empresa Total no permite el ingreso del sindicato a los yacimientos donde opera. "Se va a hacer la denuncia por práctica desleal, no puede ser que no dejen entrar al sindicato. Vamos a entrar y vamos a parar el yacimiento. Se acabó la joda", aseguró.

