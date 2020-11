PH homenajeará a Maradona con Alberto Fernández de invitado

Se sabe que en Andy tendrá un momento para entrevistar a Alberto Fernández, lo que significará su debut en el exitoso programa de las noches de los sábados, y según indicó el equipo de prensa del canal de Viacom, la charla entre el periodista y el Presidente será para homenajear al ídolo fallecido el miércoles por un paro cardiorrespiratorio.

andy-kusnetzoff-diego-maradona-1127-1089488.jpg Andy Kusnetzoff y Maradona tuvieron muchos momentos inolvidables en TV.

“Tuve la suerte de hacerle mi primera nota importante a Diego en un programa de Telefe hace veinte años, exactamente. Lo que más me costó fue llevarme los brutos de esa entrevista en Cuba. La productora no me los quiso dar y tuve que copiarlos clandestinamente. Pero los necesitaba porque pensé que algún día Diego se iba a morir y que este material iba a ser importante. Ese día que creía tan lejano llegó ayer, y ese material hoy no me importa nada, me equivoqué”, fueron las primeras palabras que eligió Kusnetzoff para homenajear a Maradona en su programa de radio “Perros de la calle”.

“Me equivoqué porque lo que sí me es claro es que lo que nadie me va a sacar, ni una productora ni nadie, es la experiencia de haber compartido ese viaje. Nada es para siempre. Ni siquiera Diego. Parecía que podía contra todo y contra todos, pero esta vez no pudo”, aseguró el conductor, para luego agregar: “Diego fue mucho más que el mejor jugador de fútbol del mundo, Diego fue nuestro embajador. Todo aquel que alguna vez habló con un extranjero lo sabe. Acá o en la China. En el caso de la China es literal”.

“Lo que faltaba para que sea un año de mier... y para no recordar era esto: que se muriera el Diego a los 60. Diego era un orgullo argentino, era así, nos hacía sentir mejor que los demás cuando se hablaba de la Argentina. Nunca fue ni va a ser la economía, ni los mil quilombos que nos representan, pero sí la pasión, la amistad, la lucha desde abajo por destacarnos. Eso fue Diego, por supuesto, con sus millones de errores, su carácter y sus locuras también. Como siempre dije, es fácil juzgarlo, pero qué difícil es entender lo que es nacer en Fiorito y llegar a la cima del mundo”, dijo Andy muy golpeado.

Diego y Andy - Perros de la Calle

“Hoy se nos fue una parte de la argentinidad y eso duele porque en todas las cosas que nos fueron pasando en los últimos años, Diego estuvo ahí. En el Mundial '78 que quedó afuera, en el 82, durante la Guerra de las Malvinas, en el glorioso '86 con esa sensación de revancha y de victoria. Es parte de nuestra vida aunque nosotros no hayamos sido parte de la suya. Una parte de mí también se va, y de vos que estás escuchando también”, dijo con la voz quebrada el periodista a sus oyentes.