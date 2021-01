Piatti contó que los Romero le ofrecieron 15 mil pesos y estallaron los memes

"Cuando volví al club, el grupo ya estaba medio desgastado, todo el equipo por un lado y ellos por el otro. Al principio no entendía bien por qué. Un equipo que pretende ganar cosas no puede estar así", razonó. El delantero recordó que el grupo "trató de integrarlos de todas maneras, pero por un motivo o por el otro no lo hicieron".

Piatti, de 35 años, contó que por aquel episodio lo llamó al propio Tinelli: "Le dije: 'mirá Marcelo, acá pasa algo grave, tendrías que venir a poner la cara'. Y el me dijo: '¿te parece Nacho?, le van a pedir disculpas, son cosas que pasan en un entrenamiento'".

Después de ese día, Soso mantuvo al paraguayo separado del plantel durante una semana hasta que lo reintegró. "Mariano se manejó bien con el grupo, quizás le hayan bajado línea para que volviera a incluirlo", especuló. La lesión de Herrera generó una charla grupal, en la que Piatti tomó la palabra y les dijo a los Romero: "Si no cambian, alguien se va a ir a las manos con ustedes y no los vamos a poder frenar".

Los problemas con los gemelos de 28 años eran de distinta índole, según señaló Piatti: “Vos veías durante todos los partidos que se pasaban la pelota entre ellos cuando están juntos”. Y agregó: “Hay un montón de cosas que pasaron. No sé si estos chicos después para arreglarla... No me acuerdo en qué partido vinieron y dijeron: ‘Muchachos, si ganamos, le damos 15 mil pesos a cada uno’. ¿Cómo? ¿Qué son ustedes? Terminó el partido y los voy a saludar: ‘Muy bien, los felicito que jugaron bien’. ‘Tomá Nacho, 15 mil pesos’. No qué 15 mil pesos, yo no quiero”.

