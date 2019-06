Piden contención para la nena por el abuso en la escuela

“Desde el domingo no hemos tenido novedades, la nena no tiene contención profesional. El martes la vieron la psicóloga y una abogada, pero nada más. Nadie nos informa nada”, confió la tía de la nena de 9 años, quien junto con la madre y varios padres que llevan a sus hijos al establecimiento se presentaron ayer en la escuela del barrio Cuenca XV. “Ella no está bien, no come, está muy desanimada”, contó la mujer.