Agregó que cuando los estudiantes le solicitaron que les explique los cambios que se darán en el colegio a partir del 2020, la directora no supo darles demasiadas respuestas.

"Nos dijo que la reforma solo iba a afectar a los chicos que ingresaban en el año que viene. No tenía argumentos pero se mostraba a favor. Les pedimos respuesta concretas y que nos diga un beneficio de la reforma y no nos supo contestar", sostuvo la joven.

Tras comentar que los alumnos se organizaron y eligieron delegados, indicó que presentaron un escrito a la dirección del colegio precisando los puntos de su reclamo.

En tanto, Gustavo Carozzi, alumno del turno tarde y presidente del cuerpo delegados, agregó que tiene muchas dudas en cuanto a la validez de los títulos y remarcó que el reclamo de los estudiantes incluye problemas edilicios.

"Queremos cursar en condiciones dignas, sobre todo en invierno. Hay vidrios rotos y pocos lugares con calefacción. El ascensor no funciona y hay dos estudiantes en sillas de ruedas y una con muletas. además el baño de mujeres no tiene puerta y las chicas no tienen privacidad", detalló.

Respecto a la validez de los títulos, en abril pasado la ministra de Educación, Cristina Storioni, afirmó que “está ratificada y garantizada en todas sus modalidades por el Ministerio de Educación de la Nación mediante la Resolución N°230/19".