Pidió una ambulancia para una vecina, le dijeron que llame a un taxi y la mujer murió

Mariela Diaz contó en LU5 que el martes cerca de las 10 de la mañana fue alertada por un vecino quien le comentó que su esposa se había descompensado y le pidió desesperado que llamara a una ambulancia.

"Cuando pido una ambulancia al 107 me responden que tienen mucha demora y que se tome un taxi", relató Mariela. En ese momento, el hombre le comentó a la operadora que su esposa vomitaba sangre, pero la respuesta fue la misma.

Ante esa situación, el hombre optó por tomar un taxi para trasladar a la mujer hasta el hospital Heller, pero cuando decidieron derivarla hacia una clínica de Cipolletti, murió.

"No es que estaba descompuesta, realmente estaba grave. Me pareció una falta a la vida más que de respeto. ¿Cómo decide no enviar la ambulancia?", cuestionó la vecina.

"Quería hacerlo público para que la persona que evalúa mandar la ambulancia tenga otro criterio, quizás no le creyó", agregó. Según le comentó su vecino, la mujer de 55 años falleció de un paro cardiorrespiratorio.