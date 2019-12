"Pido celeridad de la Justicia para poder ver a mi hijo"

Haciendo uso de su derecho de réplica, el hombre sostuvo: "Hasta ahora no pude pasar una navidad con mi hijo ni irme de vacaciones. Cumplí con todo lo que dijo la Justicia y sigo esperando".

"El Juzgado de Familia intervino y pidió el reintegro porque no se puede modificar el centro de vida de un niño, como si yo de repente digo me lo llevo a Tucumán. No se puede, sobre todo si el otro progenitor no está de acuerdo", dijo el hombre y agregó: "mi abogada me aconsejó apelar el fallo de la Cámara porque tenía irregularidades y así es cómo llego al TSJ".

"La medida cautelar encuentra su fundamento en la necesidad de mantener la estabilidad de la vida del niño y de su centro de vida hasta tanto su madre, su padre y, en su caso, el Juzgado de Familia definan el modo en que se organizará el ejercicio de la responsabilidad parental", establece el fallo del TSJ.

--> El TSJ revocó un fallo de la Cámara

En 2018 la Cámara de Apelaciones revocó la medida cautelar impuesta sobre el centro de vida del niño. Ese fallo fue apelado y recientemente el TSJ lo dejó sin efecto, reestableciendo nuevamente la medida cautelar.