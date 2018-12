Pilotos de todas las aerolíneas paran este jueves y viernes

E indicó: "Están permitiendo el ingreso y la validación automática, de licencias pertenecientes a pilotos extranjeros, sin exámenes en la Argentina que acrediten seguridad".

Biró aseguró que, por ese motivo, "todos los sindicatos vamos a llevar adelante un plan de lucha que no está vinculado a ningún conflicto salarial en particular, sino con la política aerocomercial del Gobierno, que no tiene ninguna vocación de solucionar nada. No hubo una sola reunión por éste tema".

El gremialista advirtió que la situación en las empresas aéreas "se va a complicar. La revolución de los aviones es un fracaso, porque el Gobierno es inoperante. Los aeronáuticos, como todos los argentinos, la estamos pasando muy mal".

"La única herramienta que tenemos es manifestarnos en los aeropuertos", expresó Biró.

Por otra parte, el sindicalista aseguró que Aerolíneas Argentinas "no nos hizo ninguna oferta formal, como salió en los diarios. No levantaron las suspensiones ni pagaron lo que deben de salarios".

La línea aérea de bandera ofreció pagar con los salarios de diciembre una suma fija no remunerativa por única vez de entre 5 mil y 30 mil pesos, según el gremio y la categoría laboral.

Además, propuso abonar un aumento salarial del 10% a partir de enero y otro ajuste del 4% a partir de marzo del año que viene.

Biró dijo que "lo que está pasando en Aerolíneas está sucediendo es que está impactando en todas las empresas. Avian está parada (este martes) porque esa compañía está amenazando con suspensiones y despidos y no quieren negociar paritarias".

"Además, Andes desvinculó 16 pilotos y apuesta a una reducción de la estructura de la empresa", alertó el dirigente.