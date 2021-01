Pizzi, con nuevo look, ya dirige a Racing y Licha pasó a despedirse

Este jueves, durante su primer entrenamiento en la cancha auxiliar del Cilindro de Avellaneda, también Pizzi vio cómo el emblema Licha López saludó a sus compañeros, tras tomar la decisión de dejar el club para seguir su carrera en la MLS de Estados Unidos. "Lisandro es un vacío irremplazable, me parece a nivel futbolístico, humano… Entendemos la decisión de Lisandro, pero ese entendimiento no equipara la tristeza no de poder dirigirlo como entrenador, la del hincha de no poder verlo y la de sus compañeros de no compartir vestuario", expresó el técnico.