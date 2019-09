Según indicó el diario Marca de España, el mediocampista señaló que fue Agapito Iglesias, el entonces presidente y dueño del Zaragoza, el que lo llamó para explicarle la situación que tenía y que necesitaba su colaboración.

“Recibo una llamada del presidente. Me dice que me iba a ingresar un dinero, que tenía que hacer un favor y que lo retire para devolvérselo. No se lo devolví a él sino a una persona de confianza de él en La Romareda”, señaló Ponzio.

Asimismo añadió: “Me dijo que era para hacer frente a entradas y autocares (colectivos) para el desplazamiento. No era un directivo, no sé quién era, pero lo veía con él, pertenecía al club”.

Después, a requerimiento del fiscal, Ponzio dijo que recibió la llamada y que se encontró con el presidente en un restaurante donde le hizo la propuesta y, como el resto de compañeros, lamentó no haber pedido un justificante a Iglesias de haberle entregado el dinero.

“No lo hice. Fue una equivocación mía”, comentó el futbolista de River durante el juicio que seguirá en los próximos días con las declaraciones y se prolongará hasta el 30 de septiembre.

En caso de ser declarados culpables, las penas para los imputados serían de dos años de prisión y seis de inhabilitación.

