Plottier: fingieron ser pescadores pero eran ladrones

El hecho ocurrió el martes a las 18, en el Paseo de la Costa de la localidad de Plottier.

“Estábamos tomando mates en el río y justo cuando nos estábamos yendo, nos interceptaron en un caminito que no tiene salida”, indicó el joven.

“Nos apuntaron y nos sacaron los celulares, las camperas, las mochilas y las bicicletas”, detalló la víctima.

“No nos robaron los instrumentos (una guitarra y un bongó) porque no tenían cómo”, admitió el joven indignado.

“Estaban a orillas del río con unas cañas de pescar, a unos 50 metros nuestro”, refirió la víctima sobre la ubicación de los delincuentes previo al ataque.

Además, resaltó que no fueron los únicos damnificados, sino que en la huida los ladrones tuvieron tiempo de robarle las mochilas y los celulares a una pareja.

“Es la primera vez que me roban ahí pero escuché un montón de otros casos”, afirmó el joven.

Luego el damnificado señaló que los delincuentes escaparon por el balneario y que a esa hora había bastante gente.

“Una persona me prestó el teléfono para llamar a la Policía y cuando llegaron no tenían cómo abrir el candado de la barrera para que entrara el móvil”, mencionó y refirió que no lograron detenerlos. “La bicicleta me la habían regalado hace tres meses para mi cumpleaños”, se lamentó la víctima.

“En Plottier ya estamos cansados, los robos son siempre en los mismos lugares y no puede ser que no haya seguridad”, reclamó.

$40 mil: Es el monto en el que están valuadas las dos bicicletas que les robaron a los jóvenes.