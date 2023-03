Plottier sin recolección de basura desde el jueves pasado

Santiago Gómez, director de Servicios Públicos de la municipalidad de Plottier, confirmó a LMNeuquén que el jueves antes del inicio de la medida llegaron a salir a algunos recorridos, y lo mismo ocurrió el viernes con parte del personal que aún no estaba de paro. "Domingo, lunes y martes no salió ningún camión para juntar la basura", indicó el funcionario municipal.

basura plottier gentileza

Este martes se conoció que el secretario general del SEMP, Carlos Ponce firmó un acta acuerdo con el intendente interino, Claudio Pinilla, donde se le dio respuesta a sus reclamos por lo que levantaron la medida y recién este miércoles retomarán las actividades.

"Es un tema complejo el paro, uno de los gremios firmó y el otro no (por ATE), estamos sin planta permanente y sin planta política entonces no tenemos personal lo que conlleva a que hoy por hoy no se esté prestando el servicio", explicó Gómez, quien no supo confirmar si con los empleados nucleados en el SEMP se podrá reactivar el servicio.

Actualmente son cuatro los camiones que cuenta la comuna para realizar la recolección de la basura de todos los barrios en 14 recorridos por día.

basura plottier gentileza

Por su parte, Ponce explicó a LMNeuquén que este servicio no solo se vio suspendido por la medida de fuerza, sino que también por problemas en los vehículos y demoras en sus reparaciones.

"Nos están adeudando el segundo pago de 40 mil pesos además de que buscábamos confirmaciones pobre el pago de la muda de ropa y otras mejoras para los trabajadores", contó Ponce.

LMN intentó comunicarse con la dirigencia de ATE Plottier sin suerte, por lo que no pudo confirmar si ese sector del personal aceptó la propuesta y volverá a las tareas.