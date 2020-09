Polémica por la foto de El Presto con Jorge Rafael Videla

Ahora, ya libre, El Presto es tendencia en Twitter al viralizarse la foto con Jorge Rafael Videla. En la imagen aparece el youtuber con el ex dictador posando tras haber realizado una entrevista, según aclaró El Presto en Twitter: "No, no soy un enamorado de Videla. Entrevisté al ex Presidente de facto. Y obviamente le pedí que me firmara una foto de él".

"Para mí es un documento histórico, como los audios que guardo de la entrevista", escribió el youtuber en su cuenta de Twitter como respuesta a una usuaria que recordó que El Presto tenía la imagen con Videla firmada en su cuarto.

Una foto vale más que mil palabras

"¿Vos estudiabas conmigo? Porque no te veo trabajando en ningún lado. Fracasada", se defendió en su momento El Presto tras una acusación por parte de la usuaria de Twitter.

https://twitter.com/ElPresto2Ok/status/1280882607085977601 No, no soy un enamorado d Videla. Entrevisté al ex Presidente de facto Y OBVIAMENTE le pedí q m firmara una foto d él. Para mi es un documento histórico, como los audios que guardo de la entrevista.



PD: Vos estudiabas conmigo? Xq no t veo trabajando en ningún lado. FRACASADA https://t.co/Dgdgp3HB6C — El Presto (@ElPresto2Ok) July 8, 2020

En alguna oportunidad, El Presto intentó ser candidato a legislador por el partido de José Luis Espert en Córdoba. "Su candidato por Córdoba, Eduardo Prestofelippo, tiene un retrato firmado por Videla colgado en su cuarto. Efectivamente enamorados de las botas, aunque tengan la viveza de hacerse los boludos", escribió el usuario, lo que derivó en la respuesta del youtuber.