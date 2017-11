Polémica con Twitter: bloqueó la búsqueda de la palabra bisexual

La red social pidió disculpas por el impacto negativo de esta falla y resaltó, a través de la cuenta @TwitterSupport, que “no es consistente con los valores” de la empresa. “Una de las señales que usamos para identificar material sensible es una lista de términos que aparecen frecuentemente junto con contenido para adultos”, explicó Twitter y agregó que muchas de esas palabras no son explícitas, por lo cual debe complementar el análisis con “otras señales para determinar si el contenido es sensible”. De esta forma describió el error al decir que “la lista estaba desactualizada” e “incluía incorrectamente términos que se usan principalmente en contextos no sensibles”. Señaló que, de acuerdo con sus políticas, el contenido multimedia sensible se muestra como un enlace en los resultados de búsqueda, en lugar del formato original. “Cuando los tuits que contienen ciertos términos colapsan incorrectamente en las pestañas de fotos, videos y noticias, los resultados de búsquedas en esas pestañas muestran un mensaje de error que indica que el contenido no está disponible”, indicó Twitter, y eso fue lo que sucedió con el término bisexual. Y subrayó que “auditó la lista y removió los términos que no deberían haberse incluido”.