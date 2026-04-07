Baleado a quemarropa en Villa Ceferino: una pelea entre familias antagónicas, con perimetral vigente

Se trata del hecho registrado el sábado por la tarde en el oeste neuquino. Hay numerosas denuncias cruzadas.

Con la víctima aun internada, avanza la investigación sobre el violento hecho que dejó un baleado en el barrio Villa Ceferino y todo apunta a un conflicto de familias antagónicas. La Policía afirmó que hasta los agresores tenían medidas cautelares entre sí que no respetaron.

El hecho conmocionó en la capital por el nivel de violencia, que se desplegó en plena vía pública y a la vista de todos, pasadas las 14 del sábado pasado, en inmediaciones de calles Catriel y República de Italia. LM Neuquén informó lo ocurrido a partir de las primeras informaciones, pero ahora la Policía salió a brindar mayores detalles.

En diálogo con R7 este lunes, el comisario Mario Galeano comentó que se tomó conocimiento del hecho a través de la consigna del Hospital Bouquet Roldán , que informó del "ingreso de una persona de sexo masculino, mayor de edad, herido aparentemente de arma de fuego, quien recibe las primeras atenciones médicas y es derivado inmediatamente al Hospital Regional , en compañía de familiares que lo habían acercado al sector de la Guardia primero del Bouquet Roldán".

SFP Hospital Bouquet Roldan (3).JPG Sebastián Fariña Petersen

Investigación

"Ya con la información un poco más ampliada, el personal de Comisaría Tercera comienza con las pesquisas, advierte que se podría relacionar con unas situaciones que venían sucediéndose entre familias antagónicas del sector, por lo que se dirigen a las inmediaciones de los domicilios de los que podrían haber sido los presuntos autores de derecho. Tal es así que dan con un masculino y una femenino, que tiene la particularidad (en el caso) del masculino, que tenía medidas cautelares de parte de la Justicia de Familia para con la femenino", señaló el comisario, aunque claramente esas medidas no estaban siendo cumplidas porque se encontraban juntos.

Dado que la información los señalaba como los agresores responsables del herido internado, se demoró a ambos, dando intervención a la Fiscalía de Actuación Genérica, que comienza con las primeras directivas.

comisaria tercera.jpg

Para entonces, una familiar de la víctima se había acercado también a comisaría para brindar mayores datos de las circunstancias del hecho, el auto en el que habían llegado los agresores y demás detalles.

Con esto, se secuestraron ambos vehículos (de la víctima y de los agresores) y se trasladaron a Comisaría Tercera a la espera de una autorización para requisarlos.

Asimismo, con el correr de las horas, la fiscalía dictó la detención de los demorados, mientras avanzaban las tareas de investigación.

Perimetral y denuncias cruzadas

"Aparentemente la femenina había sido la autora de las lesiones sobre el masculino y se realizaron las requisas sobre los vehículos donde se ubicaron elementos de interés", confió.

Respecto del hombre herido, Galeano confirmó que permanece internado en el cuarto piso de una clínica privada a la que fue trasladado, donde se encontraría estable al menos por el momento.

baleado villa ceferino

En tanto, el jefe policial resaltó que se comprobó que los agresores "habían utilizado el ardid de desactivar los dispositivos georreferenciales que tenían vinculados entre sí" previo a la agresión, sabiendo que de no hacerlo, la Policía recibiría una alerta por su cercanía.

Por otro lado, se constató que hay numerosas denuncias cruzadas entre los agresores y familiares de estos, contra la víctima y sus familiares, principalmente de amenazas. No obstante, el comisario indicó que se trabaja para dilucidar exactamente el motivo detrás de tanto conflicto.

Por el momento no se informó si ya se cuenta con prueba suficiente para formular cargos a los agresores.