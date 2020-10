Polémica y bronca: Tal como anticiparon, el Mono de Kapanga quedó afuera de MasterChef

Si Patricia Sosa queda eliminada el domingo que viene, la predicción que se realizó desde ese perfil quedará ratificada por completo.

"Se fue el Mono? Sorpresa no? No #MasterChefCelebrity", tuiteó irónico Jorge Rial. "Lo llevaste a Intrusos y estuvo en PH... es obvio q estaba eliminado!!!!", replicó una seguidora del conductor de América. "No hay “sorpresa” si el día anterior invitan a los que se van en @PodemosHablar_ !! Ahora ya sabemos el q va a PH al otro día se va. Odio q me spoileen !!!", se quejó otra internauta.

Tras dos semanas de ganarse al público en base a su humildad y humor durante las devoluciones, el Mono de Kapanga quedó fuera de competencia en Masterchef Celebrity. El jurado decidió la continuidad de Rocío Marengo, que ya se consideraba afuera tras las malas devoluciones, y despidió al cantante que aceptó sin quejas el veredicto.

"Muchas gracias, me sacaron de mi zona de confort, de mi caverna, como decía Platón. Pude poner la cabeza en otro lado, aprender y llevarme un montón de información. Estoy acá, adelante de Messi, Maradona y el máquina (Adrián) Giampietri y es un placer. Esto me lo tomo como un regalo que me da la vida", dijo el participante elogiando a Donato De Santis, Germán Martitegui, Damián Betular.

"Me llevo un montón de amigos. Cada cosa que me dijeron es como un aprendizaje y lo tomo como es. No lo tomo como una derrota, yo ya gané", concluyó. Antes de irse, el Mono miró a Martitegui y, citando un hit de Kapanga, entonó: "Germán, me mata, me mata, me mata tu mirada".

La eliminación del Mono de Masterchef tuvo gran repercusión en las redes, con numerosos memes, quejas y expresiones de tristeza.

