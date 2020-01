Todo comenzó cuando en Los Ángeles de la Mañana se trató la decisión de la modelo sobre la forma en que desea parir. Sin filtro, Yanina Latorre no estuvo de acuerdo con la elección y opinó: “A ver, todo el mundo pare como puede, da la teta como puede, hay gente que tiene que salir a laburar y no los puede criar. Además está esto del colecho, que duerman todos en una cama hacinados, no estoy de acuerdo. Ellas que lo hagan”.