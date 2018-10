Polémico debate en "sociedad"

“No debería ser así, pero en la práctica no queda otra. En el caso de Roca, sería bueno porque de otra forma no funciona. Estoy buscando los recursos para viajar el fin de semana a Bahía Blanca (juegan en Cerri). Ya no sé de dónde sacar plata”, expone con el mismo fervor y dramatismo, aunque en sentido opuesto, Jorge Escaris, titular del Deportivo Roca.

29/11 ese día será la Asamblea clave que definirá el futuro del fútbol argentino.

El debate está planteado y genera polémica y voces encontradas. El 29 de noviembre se tratará este delicado tema, que puede cambiar el mapa futbolero para siempre. Y, fiel a su estilo, LM Neuquén consultó a cuatro presidentes, dos de clubes grandes de Primera División y dos de los más importantes de la región. Además de los ya citados, Víctor Blanco, mandamás de Racing de Avellaneda, y Gastón Sobisch, hombre fuerte del Rojo neuquino, también accedieron a dejar su punto de vista.

Tres se oponen

Lammens, Blanco y Sobisch, y por ende los clubes que comandan, están en contra del desembarco de los capitales privados a las instituciones deportivas sin fines de lucro.

“A Racing el gerenciamiento le hizo mucho daño y el pregerenciamiento también”, recuerda el máximo directivo de la Academia.

“San Lorenzo fue el primer club en rechazar las sociedades anónimas de la asamblea de socios. Por estatuto, va a ser siempre de sus socios, nunca de un dueño. La falacia de que los privados gestionan mejor y de forma más transparente no resiste el más mínimo análisis. En Argentina y en todo el mundo está repleto de ejemplo de fracasos de gerenciamientos”, explica a su turno el presi cuervo, que puso de pie a la entidad en 2012.

Lammens, Blanco, Sobisch y Escaris dan su enérgica impresión.

Entre los locales, Sobisch fija postura y coincide con los anteriores, ejemplo en mano de por medio. “Nosotros agarramos hace 15 años Independiente de Neuquén, cuando el club venía de ser gerenciado en sus dos principales disciplinas, el fútbol y el básquet. Podemos dar fe de los cambios. El club es de los socios, pasa por una cuestión conceptual”, sostiene y recalca que “los dos equipos más exitosos del mundo, Barcelona y Real Madrid, no están gerenciados”.

Jorge Escaris, del Deportivo Roca, tuvo un dramático relato. No ve otra salida. Jorge Escaris, del Deportivo Roca, tuvo un dramático relato. No ve otra salida.

Gastón Sobisch, del Rojo local, se mostró en desacuerdo con las sociedades anónimas. Gastón Sobisch, del Rojo local, se mostró en desacuerdo con las sociedades anónimas.

Uno a favor

El panorama que describe Escaris es dramático, desolador, y es por eso que considera que la llegada de las sociedades anónimas “es la única forma de que clubes como el nuestro (por Deportivo Roca) funcionen”. “Si no, tenés que politizarlo y tampoco es lo más conveniente”, opina el directivo del Naranja.

A la vez, recuerda que en su institución faltan las alternativas para un recambio dirigencial, gente que venga a poner el hombro. “Tengo que dejar el cargo en diciembre pero nadie se ofrece a agarrar el fierro caliente”, revela, claro y sincero, Escaris.

Ese 29 de noviembre los votos se distribuirán de esta manera: 22 delegados de Primera, 6 la B Nacional, 5 de la Primera B, 2 de la C, 2 Federal A, 1 de la D (uno de ellos Sastre, de Madryn) y 5 por las Jurisdicciones Deportivas de Ligas.

