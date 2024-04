"A Juan Caliani lo mataron en medio de un raid delictivo"

A la hora de responder es pragmático y no le gusta ventilar muchos detalles porque sabe que toda investigación criminal depende de los detalles y cualquiera, por insignificante que parezca, podría perjudicar o entorpecer el caso. De ahí que sea tan reservado.

SFP Fiscalia conferencia por homicidio de Juan Caliani (3).JPG El fiscal jefe de Homicidios Agustín García junto a la fiscal del caso Lucrecia Sola y la asistente letrada Guadalupe Inaudi. Sebastián Fariña Petersen

Lo importante en definitiva es que, a la hora de hacer su trabajo, que es lo que cuenta, es obsesivo al extremo y revisa con cada uno de los investigadores involucrados los datos que van surgiendo y repasa que nada vaya a quedar al margen de la ley. Cuida como un obseso cada una de las evidencias que van a ser determinantes a la hora de probar el hecho, de acusar o enjuiciar a una persona.

El trabajo coordinado con Seguridad Personal de la Policía es tan efectivo que lleva a que Neuquén tenga una tasa de esclarecimiento de homicidios por encima del 90 por ciento. En la actualidad, solo resta dar con el autor del crimen del comerciante chino, todos los otros ocho homicidios están esclarecidos en la jerga policial, aunque para la fiscalía el caso llega a ese extremo una vez que hay una declaración de culpabilidad.

Así como es reservado, tampoco tiene pelos en la lengua a la hora de reconocer que el crimen es producto de una escalada de violencia que es cada vez más manifiesta y preocupante.

juan caliani 3.jpg El periodista y productor de radio Cumbre fue asesinado en su casa en el barrio La Sirena.

Crimen del periodista y presión

¿Cómo manejaron la presión mediática, teniendo en cuenta que la víctima era un periodista y el caso tuvo mucha repercusión incluso política?

En realidad, se trabajó como en cualquier otro homicidio. No somos ajenos al impacto que pudo tener socialmente y todo lo que generó por tratarse de un periodista. Pero a lo largo de los años que llevo en homicidios hemos tenido varios hechos de alto impacto y uno se acostumbra a esa presión. Lo importante es saber blindarse para que todo lo que pudiera estar pasando alrededor no afecte la concentración que demanda el caso.

¿Cómo fue el encuentro con la familia de Juan Caliani?

El día del hecho se tomó contacto con ellos alrededor de la medianoche, primeros minutos del 2 de abril. Fue la fiscal Lucrecia Sola y la asistente letrada Guadalupe Inaudi quienes pudieron tener una primera charla donde tanto el papá como la mamá, que presenciaron este trágico hecho, brindaron su relato donde describieron cómo le daban muerte a su hijo. Estaban consternados, pero pudieron brindar detalles que resultaron muy importantes para la investigación. Incluso, fueron muy amables con todo el personal que tuvo que trabajar en el lugar del hecho. Yo me encontré el jueves con los padres y repasamos algunas cuestiones respecto de la dinámica del hecho.

Hemos charlado en varias ocasiones de cómo viene creciendo la violencia y este parece ser uno de los mejores ejemplos. Dos pibes rompiendo domos de seguridad, puerteando autos, entrando en casas a robar y dispuestos a todo.

En los últimos años hemos tenidos crímenes que son aberrantes que rompen con cierta dinámica de lo normal de los homicidios. En este caso en particular, son dos individuos que ingresaron a robar a un domicilio donde había gente. Los papás estaban viendo televisión y Juan estaba trabajando en la computadora su cuarto. Estos sujetos, estimo que han sentido ruidos en la casa y lo que llama la atención es que incluso así optaron por ingresar lo mismo. Para ellos que hubiera gente no terminó siendo un impedimento y ante la circunstancia de ser sorprendidos no dudaron en atacar a la víctima. Lo matan en medio de un raid delictivo porque ya venían robando en el barrio.

ON - Presunto asesino de Juan Caliani (5).jpg En menos de 72 horas se demoró al autor de las puñaladas que acabaron con la vida de Juan Caliani. Omar Novoa

Investigación pragmática y rápida

¿Cuál fue la clave para esclarecerlo en menos de 72 horas?

Hay varios casos de alto impacto social que han sido esclarecidos en lo que se consideran las horas claves del caso. Por ejemplo, Cielo López, Lagos, Auer, en corto plazo individualizamos a los autores. En el caso de Auer se demoró la captura porque se dieron a la fuga. Pero este año tuvimos el caso de autovía norte donde se detuvo a los autores. La clave en estos casos es trabajar rápido porque las primeras horas son es muy importantes en cuanto a la recolección de evidencias. También hay que tener paciencia con algunos resultados y mientras tanto avanzar por otras líneas investigativas porque nunca hay que descartar nada.

¿Qué destaca del trabajo que realizó Seguridad Personal que son los policías que investigan en el campo?

Entiendo que es clave lo que venimos generando desde hace años y es que en homicidios se trabaja en equipo tanto desde la fiscalía como en la Policía. Lo que se destaca de Seguridad Personal es como se abocan desde el primer momento a la investigación del caso y meten muchas horas de corrido y en forma coordinada. Es clave estar coordinados para determinar qué medida es necesario tomar y cuál es el momento oportuno para avanzar con la investigación. En el caso de Juan Caliani, se tomó muy en cuenta el relevamiento de cámaras de seguridad privadas que brindaron fuertes indicios de quienes podían llegar a ser los autores. Hubo una tarea muy minuciosa para lograr identificarlos.

CRIMEN- JUAN CALIANI-DETENCIÓN-SEGUNDO SOSPECHOSO.jpg Personal de Criminalística durante las tareas que realizó tras la demora del segundo involucrado en el crimen. Gentileza

Abordaje de la escena del crimen

Tengo entendido que hubo un importante trabajo en la escena del crimen.

Fue determinante el trabajo de los criminalistas porque los indicios que se recogieron ahí son los que se utilizan posteriormente para poder individualizar a las personas. Lo que también hay que destacar, es que el equipo criminalístico que relevó la escena del crimen lo hizo de inmediato, se hizo un trabajo muy minucioso que les llevó muchas horas. Pero justamente es en esos momentos cuando más importante es el trabajo en el lugar del hecho porque hay indicios que están frescos y que son vitales.

¿Cuántos crímenes llevan en lo que va del año?

En lo que va del año llevamos nueve homicidios todos con autores individualizados que se les han formulado cargos. Queda uno, que es el caso del comerciante chino, en el que estamos avanzando y que hubo algunas complicaciones por cuestiones idiomáticas. Además, hay seis tentativas de homicidios en las cuales se detuvo a los respectivos autores. Es importante que en todos los hechos los fiscales van al lugar y desde un primer momento con la Policía se trabaja y se articulan las medidas necesarias. Es interesante porque cada caso es un mundo y estar en el lugar permite adoptar las mejores medidas incluso por dónde abordarlo. Cuando uno llega se encuentra con determinada escena del crimen y puede variar mucho el abordaje de esta como las tareas que se dispongan de inmediato, digamos relevamiento de cámaras, testigos y demás. Todos los homicidios arrancas a partir de la escena y varía radicalmente por lo que la armonía entre fiscalía, policía, criminalística y forenses es sumamente importante porque todos hacen aportes necesarios y claves para la resolución.