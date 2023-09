A un mes del femicidio de Silvia, marcharon en reclamo de justicia

Este martes se cumplió un mes del hallazgo del cuerpo de Silvia Cabañares en cercanías a Balsa Las Perlas y a la fecha, no hay detenidos por el femicidio . En ese marco, sus familiares, amigos y organizaciones sociales se movilizaron por las calles neuquinas en reclamo de justicia.

Silvia Cabañares Marcha 26-9.jpg

Un mes sin noticias del femicidio

Cabe recordar que el cuerpo de Silvia fue hallado el sábado 26 de agosto en un basural cerca de la Ruta 74 en Balsa Las Perlas. Es por ello, que la investigación es llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal de Cipolletti y cuenta con el acompañamiento de familiares de la víctima, que se constituyeron en querellantes. La autopsia forense comprobó que la mujer, quien residía en Neuquén capital, había sido asesinada a puñaladas.

El primer sospechoso detenido fue su ex pareja, pero a las horas fue liberado por no haber pruebas suficientes para una formulación de cargos. Incluso más adelante se supo que se le tomó testimonial en el marco de la causa. Más allá de este hombre, a la fecha no hubo otros demorados.

Los investigadores sospechan que la mujer fue atacada mortalmente en otro punto de la zona y, luego, arrojada en el sitio donde se encontró su cuerpo.

SFP Homicidio en Balsa las Perlas Silvia Cabañares femicidio (8).JPG Sebastian Fariña Petersen

Además, a poco de su femicidio, se conoció que Silvia había denunciado ser víctima de un abuso sexual en la fiscalía neuquina. Cinco hombre fueron detenidos y acusados en el marco de esa causa. De acuerdo a la investigación, el hecho habría ocurrido el 14 de mayo en un taller y se sospecha que la víctima fue drogada y abusada.