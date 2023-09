Acusado por violento afirma que se hizo detener para llevar a su ex pareja a la Justicia

En este sentido, indicó que intentó llevar a la mujer ante la Justicia "en reiteradas oportunidades", pero no le quisieron tomar la denuncia. Relató que a lo largo de su corta relación, la mujer ejerció manipulaciones contra él, le hacía escenas de celos e "inventaba historias". "La relación se volvio tensa, tóxica. Un día tuvimos una discusión, me amenazó de muerte y no me habló más. Me hizo la vida imposible", afirmó.

Incluso, contó que a los tres meses de estar juntos, ella quedó embarazada, pero poco tiempo después afirmó haber perdido el embarazo. Él está convencido de que ella "mató al bebé". Describió que posteriormente también descubrió que la mujer estaba casada, pero que también salía con otras personas. "Ella es una psicópata, una narcisista", sentenció.

Todo este derrotero lo llevó a buscar la manera de ser escuchado y así llegó a asesorarse con un abogado, quien asegura que le recomendó: "La única manera que tenés de llevarla a la justicia es haciéndote detener vos, haciendo alguna macana, sin hacer daño".

"Hice eso, justamente, y me detuvieron a mí", sostuvo. Con esto se refirió al episodio de julio pasado que le valió la domiciliaria, cuando abordó a la mujer en la calle y le mostró un arma de fuego. Según él, lo hizo cuando vio que se acercaban otras personas a protegerlas, para poder hablar con ella a solas.

"Cuando yo la fui a buscar con un arma de fuego, el arma no la usé nunca. Yo quiero que la Justicia use el sentido común; si yo hubiese querido hacerle daño a la persona, la hubiese matado. ¿Cómo voy a ir con un arma y no hacerle nada? ¿Qué sentido tendría?", planteó.

Afirmó además que tiene grabaciones y mensajes donde ella lo amenaza, pero que no logra que la Justicia escuche su versión.