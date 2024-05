Antinarcóticos lleva secuestrados más de 50 kilos de droga en toda la provincia este 2024

El Departamento Antinarcóticos no tiene descanso, pero gracias al arduo trabajo lograron sorprendentes resultados en su combate contra la venta de droga en la provincia. Más de 50 kilos de marihuana y cocaína secuestrada, además de otras cifras, marcan importantes estadísticas en los primeros meses de 2024.

Se trata de las estadísticas de los primeros cinco meses de este año -de enero a mayo inclusive-, que demuestra el arduo trabajo que han tenido los efectivos de este Departamento, que no solo trabaja en Neuquén y las localidades de la periferia, sino que tiene sus Divisiones en varias localidades más a lo largo y ancho de la provincia, posicionadas de manera clave para poder cubrir todo el territorio.

"Han sido un par de meses con mucho trabajo, mucho compromiso de parte del personal y de esta gestión, pero no vams a bajar los brazos aún. Estamos muy conformes con el trabajo realizado ", expresó el comisario Sergio Llaytuqueo, jefe de Antinarcóticos, a LU5 este miércoles.

El trabajo de los efectivos de este grupo se puede ver no solo en allanamientos, sino también en operativos de identificación rutinarios que muchas veces llevan a la intervención a raíz del hallazgo de droga y también de procedimientos con canes olfateadores y uniformados que disponen controles preventivos en espacios públicos como plazas, paseos y alrededor de escuelas, donde también en más de una oportunidad se ha dado con dealers que se acercan allí sabiendo que los jóvenes cada vez caen más temprano en las manos de este flagelo que es la droga. "No es un problema que afecte a una franja etaria determinada", sostuvo Llaytuqueo.

Llevaban droga en un auto robado.jpg Federico Soto

Los resultados de todo este duro trabajo está a la vista. En estos cinco meses transcurridos, el Departamento Antinarcóticos ha logrado:

-secuestrar más de 11 kilos de cocaína

-secuestrar más de 39 kilos de marihuana en sus diversas representaciones

-secuestrar más de 35.5 millones de pesos

-incautar 218 armas de fuego

-demorar a 270 personas vinculadas a distintas investigaciones

Los vecinos son la clave

Además, el jefe de Antinarcóticos no pudo dejar de resaltar la importancia de la colaboración de vecinos, que constantemente mandan sus denuncias para delatar a kioscos narco a través de la aplicación celular Neuquén Te Cuida, que permite denunciar de manera anónima y así no solo ayudar a la Policía sino también cuidar al vecino que teme represalias y no quiere involucrarse de más.

marihuana allanamiento.jpg

"Tenemos más denuncias que allanamientos y la boca más fuerte de recepción es la aplicación 'Neuquén Te Cuida'. Llegan denuncias de toda la provincia y luego se direccionan a cada División. Entra la denuncia, se hace una investigación preliminar para buscar movimientos compatibles (con la venta de droga) y ahí se abre la causa con la Justicia Federal y se piden medidas", confió Llaytuqueo.

Los ejemplos de estos exitosos operativos se pueden observar en noticias recientes, con el kiosco narco que manejaban dos mujeres en Parque Industrial y fue allanado hace unos pocos días, o el del barrio Confluencia en la capital a mitad de mes, que permitió secuestrar una importante cantidad de droga y dinero: un poco más de 2,9 kilos de marihuana, una cantidad menor de cocaína, plantas de Cannabis sativa en proceso de secado, elementos para el procesamiento y fraccionamiento de la droga, una suma de 1,6 millones de pesos, 14 celulares, 20 cartuchos de distinto calibre y dos balanzas.

El Departamento Antinarcóticos también ha tenido operativos a incluso mayor escala, como el allanamiento a la banda narco de San Martín de los Andes y también a otra banda en Neuquén capital, ambas desarticuladas en megaoperativos realizados en marzo pasado.