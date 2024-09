Apareció Yésica, la joven de 22 años que era buscada hace diez días en Neuquén

Hasta el momento, la fuerza no brindó mayores detalles. Se sabe que la joven había sido madre recientemente y que permanecía en un refugio de la capital neuquina debido a un tratamiento por consumos problemáticos. También se conoció que no era la primera vez que desaparecía, sino que se trataba de una actitud reincidente.

En tanto, su padre había explicado que la última vez que la habían visto fue "una semana y media" antes de conocer de su desaparición. Asimismo, el panorama se había tornado preocupante porque no llevaba teléfono celular consigo al momento de desaparecer, según informó el refugio donde se encontraba cuando hizo la denuncia con la Policía.

Al mismo tiempo, el padre de la joven había señalado que no tenían comunicación diaria con ella, pero que sabía que ella estaba en una relación con un joven del barrio Confluencia, que tenía con problemas de adicción.

“Andaba con un muchacho de Confluencia, que yo no me hablo con esta gente, no me gusta el ambiente de ellos”, señaló y mencionó que esto se debe a que dicho grupo consume drogas y toma alcohol “todo el tiempo”.

La buena noticia ahora es que Yesica fue encontrada en buen estado, pese a que no se conocieron mayores detalles de su hallazgo.

Sigue la búsqueda de Luciana Muñoz

Mientras tanto, la búsqueda de Luciana Muñoz lleva 52 días y las autoridades continúan con las tareas investigativas con cierto hermetismo. El pasado miércoles le confirmaron la prisión domiciliaria a su ex novio, Maximiliano Avilés, quien está acusado por falso testimonio y entorpecimiento de la investigación.

Luciana Muñoz Ya son más de 50 días sin noticias del paradero de Luciana Muñoz.

Vale recordar que la fiscalía decidió avanzar en la acusación de Avilés, tras comprobar que el muchacho había mentido en dos aspectos. Primero, respecto a la vigencia de su relación: mientras él señalaba que estaban de novios y tratando de formalizar el vínculo, después surgió que el mismo se habría cortado un mes y medio antes del día de la desaparición de Luciana, el viernes 12 de julio.

Por otro lado, a partir de testimonios claves brindados por parte de amigos a la fiscalía, se dio cuenta que el día de la desaparición de Luciana ambos estuvieron juntos, tuvieron una discusión y Avilés la llevó hasta su casa.

En este contexto, el fiscal del caso Andrés Azar y la asistente letrada Carolina Gutiérrez pidieron cuatro meses de prisión preventiva y argumentaron que, en el caso de continuar en libertad, existe un riesgo mayor de que pueda entorpecer la investigación.

En tanto, la defensa del imputado ofreció dos domicilios ubicados en Neuquén Capital para que pueda ser detenido. Uno de ellos fue rechazado por su proximidad con la casa de Luciana, mientras que el segundo no tuvo objeción.

Audiencia formulacion de cargos - caso Luciana Muñoz (2).jpg La justicia confirmó la prisión domiciliaria para el ex novio de Luciana, Maximiliano Avilés.

Al respecto, el juez de garantías avaló la prisión domiciliaria y remarcó que no es procedente una prisión preventiva para delitos cuya pena puede ser de ejecución condicional. También avaló un pedido de la fiscalía para establecer consigna permanente en la vivienda y estableció que se le imponga una tobillera eléctrica.