Apuestas online: IJAN y Fiscalía formalizaron 10 denuncias contra páginas ilegales

El vicepresidente del IJAN, Diego Viscardi, señaló que "son muy importantes estas primeras denuncias, ya que evidencian la intensificación de los esfuerzos para erradicar este problema mediante la implementación de marcos legales más estrictos. En este sentido, también es crucial fomentar la concienciación pública sobre los riesgos asociados con el juego ilegal; además de continuar con nuestro importante trabajo de fortalecimiento y promoción de juegos de azar regulados y responsable, y el apoyo hacia aquellas personas vulnerables".

Por otra parte, desde la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) y la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (CASCBA), se lanzó una campaña de concientización contra sitios ilegales de apuestas online, junto a los sitios de apuestas más importantes del país, para concientizar y avisar que en sus sitios, “solo juegan los grandes”. La campaña promovida en el contexto de la Copa América cuenta con la participación de destacados periodistas deportivos y busca marcar las diferencias entre los sitios legales, que son todos los que terminan en ".bet.ar" y no permiten la participación de personas menor de edad. En contraposición con los ilegales, que utilizan dominios internacionales o dinámicos para evitar los controles.

En respuesta a esta problemática, esta suma de acciones representan un paso significativo hacia su erradicación, reforzando el compromiso de las autoridades en la protección de la sociedad y del patrimonio estatal.

Campaña de concientización juegos y apuestas online

¿Cómo denunciar las páginas ilegales?

Cualquier persona que advierta la existencia de una página ilegal en funcionamiento, puede denunciarla a las líneas telefónicas del IJAN o ingresar al sitio de la entidad, en el apartado "juego legal" y allí denunciar de forma anónima. A partir de allí, se trabaja junto con el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para dar de baja esa página

“En el sitio de IJAN tenemos el listado de páginas que son legales y que están habilitadas en la jurisdicción de Neuquén, ya que tenemos dos situaciones: páginas ilegales que no pueden estar habilitadas nunca, y webs legales que no están habilitadas en la jurisdicción; no se pueden invadir jurisdicciones tampoco”, explicó Raúl Béttiga, presidente del IJAN.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 0299-4038900, internos 305 y 316.

Los peligros de las apuestas

LMNeuquén ya había advertido que las apuestas en línea están en auge y su mayor riesgo es que atrapan a los jóvenes y también a menores de edad por su fácil acceso a plataformas de casino y juegos asociados a billeteras virtuales por las que se moviliza el dinero. La creciente adicción es un alerta roja, y muchos padres no saben qué hacer al respecto.

Así lo ratifica en el sitio ciberseguridadlatam su director, Daniel Monastersky, también al frente del Centro de Estudios en Ciberseguridad de la Universidad del CEMA (CECIB). Advierte que la adicción no sólo se incuba en la adrenalina que produce en los jóvenes la participación continua en juegos que ponen a prueba su capacidad para conquistar éxitos, sino que hay un eslabón más.

Se trata de los “cajeros”, a menudo compañeros de escuela que unen los eslabones que conducen a los casinos en línea y sitios de apuestas. Un sistema que no es nuevo, porque funciona como el de los antiguos pasadores de quiniela de la era analógica, que conectaba con los quinieleros zonales y a estos con los capitalistas.

Las apuestas en línea suelen ir de la mano del deporte, sobre todo del fútbol.

apuestas-online (1).jpg Las apuestas en línea preocupan cada vez más a los padres de niños y adolescentes.

Estos “cajeros” modernos recaudan el dinero en colegios, clubes, y a su vez lo destinan a los sitios de apuestas por lo que reciben una comisión. La cadena que suele ser tentadora para adolescentes que buscan ganar dinero fácil. El precoz manejo de dinero, en general por fuera del control de los mayores, los libera a consumir alcohol o estupefacientes.

La edad de iniciación promedio es a los 15 años, pero psicólogas y psiquiatras especializadas en adicciones están recibiendo consultas por chicos de 12 años. En España se estima que el 10% de los apostadores por internet son menores de edad.

El Global Online Gambling Market aporta cifras sobre este fenómeno, que es mundial y crece a pasos agigantados: en 2020, los juegos de azar online recaudaron 65.316 millones de dólares y se proyectan cerca de 130 mil millones para 2027.

"La falta de supervisión por parte de adultos y la disponibilidad de dispositivos electrónicos conectados a internet pueden exponer a los jóvenes a una amplia gama de experiencias en línea, incluidos los juegos de azar, sin las restricciones adecuadas", alertó Verónica Dobronich, cofundadora de Gimnasio de emociones.