Brutal agresión: imputaron al policía que golpeó a una pareja de motociclistas en Villa La Angostura

A un mes de ocurrida la violenta agresión de un policía a una pareja de motociclistas en Villa La Angostura , se le formularon cargos al efectivo que golpeó al conductor. Pero esto no fue todo, sino que el abogado de las víctimas sumó la denuncia de "falsedad ideológica", ya que este le mintió a su superior.

fiscalia villa la angostura -VALIDA 1200-

El letrado planteó esa teoría del caso con evidencias colectadas desde el propio organismo policial, ya que en de un informe oficial redactado con la versión de Torres, se describen los hechos sucedidos de modo distintos a lo captado por las cámaras de seguridad. Con todo esto, el defensor aseguró que tanto el efectivo agresor como el otro uniformado que lo acompañaba, “dieron una versión de los hechos distinta a los que se pueden ver claramente en las imágenes registradas por la cámara de seguridad instalada en cercanías de la esquina del lugar del impacto”, indicó.

Ante esto, el juez Maximiliano Bagnat, a cargo de la audiencia, decidió formular cargos solo por la teoría del caso que sostuviera la acusación pública. No obstante, el abogado querellante realizó la denuncia penal de falsedad ideológica allí mismo.

De modo que se conformará un nuevo legajo penal para que se investigue el segundo delito, donde también se imputa al agente que caminaba junto a Torres haber informado de manera mendaz al titular de la Comisaría 28° sobre lo ocurrido.

Agresión de un policía en Villa La Angostura

Por último, se dispuso un plazo de duración de la investigación penal de dos meses y la prohibición de que el acusado ingrese a Villa la Angostura, así como que también tome cualquier tipo de contacto. Además, tiene prohibido "ejercer actos de violencia, intimidación, amenazas directas o por interpósita persona, redes sociales, y por cualquier otro medio que sea, hacia los jóvenes victimizados y sus familias".

El violento hecho

La brutal secuencia muestra como dos policías cruzaban la Avenida Arrayanes, pero inesperadamente uno de ellos volvió sobre sus pasos para darle un certero golpe a un motociclista en plena marcha. El fuerte impacto provocó que el conductor perdiera la estabilidad e impactara de lleno contra una columna.

"El chico que manejaba la moto es un adolescente de 17 años que iba junto a su novia. Ambos llevaban el casco puesto. No hubo absolutamente ningún motivo para que el efectivo reaccione así. No venían huyendo, ni en fuga, no había sirenas de Policía, nada", aseguró en declaraciones radiales el abogado de la víctima.

El adolescente sufrió fractura de tabique nasal en tres partes y el pie derecho también fracturado en tres partes. "El policía no les dijo nada, tampoco justificó su ilícito accionar, sino que como vio que tenía el casco colocado y que ya estaba sangrando, intentó con una libreta, que tenía en la mano, taparlo para que la gente no lo viera", relató