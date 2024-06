Brutal choque fatal en la Autovía Norte: murió un motociclista tras ser chocado por una camioneta

Aunque no se ha determinado aún los motivos del siniestro, Corzo indicó que los peritos ya constataron que "la motocicleta circulaba por Autovía Norte y por calle Los Paraísos lo hacía la camioneta y, al ingresar este conductor a la Autovía se produce la colisión con la moto" .

En este vehículo menor se trasladaba una pareja, un hombre y una mujer sobre quienes hasta el momento no se pudieron conocer detalles. Lo que Corzo sí confirmó es que el hombre, quien manejaba la moto, falleció en el acto. En tanto, la mujer fue trasladada por personal del SIEN al Hospital Heller, aunque no se tiene el detalle de su estado de salud ni lesiones. Se encontraron los cascos de ambos tirados en el sector y se intenta determinar si los llevaban colocados al momento del accidente.

Con respecto a lo que pudo desencadenar el choque fatal, es materia de investigación de los peritos de Accidentología, pero Corzo adelantó que en el lugar está "muy oscuro" y que es posible que el conductor de la camioneta petrolera simplemente no haya visto a los motociclistas.

El hombre está bien y siendo asistido y entrevistado.

LMN supo además que este no fue el único accidente que se registró en la Autovía, sino que casi en simultáneo, otro motociclista al parecer fue chocado por un vehículo y quedó tirado sobre la cinta asfáltica, a algunos metros del choque fatal.

Una peatón fue atropellada en el mismo lugar

El día jueves 18 de abril, dos meses atrás, una mujer de 74 años resultó atropellada exactamente en el mismo lugar de la Autovía Norte.

El grave accidente tuvo lugar alrededor de las 8 de la mañana, en plena hora pico para al sector, lleno de automovilistas que se dirigían a sus lugares de trabajo.

"La protagonista fue una señora de 74 años, una peatón que cruzaba la Autovía y es atropellada por la conductora de un Ford Fiesta que transitaba de oeste a este, una mujer que viajaba con sus dos hijos menores de edad", relató entonces a LMN el subcomisario Jorge Torres.

En principio, se desconoce si hubo algún motivo en particular que llevó al accidente, aunque el efectivo mencionó que en ese sector no hay iluminación y es un horario muy transitado, por lo que se estima que la conductora no se percató de la víctima que cruzaba y quizás esta última tampoco calculó bien el momento de su paso.

Afortunadamente, la peatón se encontraba consciente al momento de la llegada del personal del SIEN y podía dialogar con naturalidad con los médicos. No obstante, dadas las circunstancias, se la trasladó al Hospital Regional Castro Rendón, donde se la monitoreó por algunas horas y se la sometió a diversos estudios.

Al día siguiente, la Policía confirmó que todo quedó en un susto. "La señora fue dada de alta, con lesiones leves, con una sutura en su cuero cabelludo", informó Torres.