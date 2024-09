Búsqueda de Luciana Muñoz en Neuquén: informaron el resultado del ADN encontrado en dos casas

image.png Laboratorio Central Luis Alfredo Pianiola, ubicado en Gregorio Martínez 65 de Neuquén.

¿Qué dice el informe del ADN?

A primera hora de este martes, fuentes de la fiscalía revelaron que el informe da cuenta sobre las muestras que se levantaron en dos casas, un auto y distintos objetos secuestrados, que tenían manchas de sangre.

Esas evidencias se recolectaron en distintos allanamientos realizados entre el 22 y 23 de agosto. El equipo de Criminalística del Cuerpo Médico Forense revisó cada una de las viviendas y descubrió que se trataba de sangre humana.

No solo observaron manchas en el suelo de la casa del ex, sino que en lo del dealer, dieron con manchas en un par de zapatillas y un palo de golf en el interior de un vehículo.

Este último elemento pasó a ser más que interesante porque podía ser asociado con un arma, entendiendo que desde el día once de búsqueda se descarta encontrar a Luciana con vida, de hecho, en los rastrillajes realizados en la zona del Choconcito se buscaba su cadáver.

Era vital para los investigadores determinar si la sangre levantada en cada elemento y vivienda se correspondía con el ADN de la joven, porque de esa forma se sustentaría con firmerza la hipótesis del lugar del crimen.

De acuerdo con el informe brindado por el Laboratorio Central, la sangre encontrada en los distintos lugares peritados no es de mujer, lo que descarta de plano que se trate de sangre de Luciana Muñoz. Es decir, la sangre es de hombre, por lo que no coincide con el perfil genético remitido, aunque esto no altera la línea investigativa que se viene siguiendo.

Audiencia formulacion de cargos - caso Luciana Muñoz (14).jpg Maximiliano Avilés, ex novio de Luciana, está detenido con prisión domiciliaria por falso testimonio

Búsqueda de Luciana Muñoz: ¿Cómo sigue la investigación?

Esta pericia es una de las tantas que se vienen realizando la causa desde que arrancó el 16 de julio cuando se radicó la denuncia en Comisaría 16.

No vamos a negar que dar con ADN en esas viviendas generaba un elemento científico clave para los pesquisas, no obstante hay otros elementos como testimonios que figuran en la investigación que ayudan a seguir vinculando al ex de Luciana al caso.

El exnovio de Luciana, Maximiliano Avilés está detenido con prisión domiciliaria por falso testimonio. Sus mentiras entorpecieron la investigación y no fueron ingenuas.

Avilés dijo no haber estado con Luciana el día de la desaparición, pero hay testimonios que lo complican y que dan cuenta que estuvo con la joven, discutió y la llevó a su casa.

Luego la tecnología ha hecho su trabajo y lo ha ubicado en inmediaciones del lugar de la desaparición.