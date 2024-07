Cansados de los robos, vecinos de Costa Jardín 2 piden respuestas: "No es vida"

Denuncian que los robos son diarios y que no pueden avanzar en sus proyectos. Exigen medidas urgentes al gobierno y la Policía.

Los vecinos lamentan que esta agotante situación no los deja progresar en sus proyectos. "Ponés alarmas, pones todo, pero no es vida...", comentó una vecina, quien pidió no dar su nombre por temor a represalias de los delincuentes.