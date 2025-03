Choque entre un auto y una moto complicó el tránsito en Avenida Mosconi

La palabra de la Policía

El comisario Pablo Encina, de la Dirección Tránsito Neuquén, informó a LMNeuquén que el personal de Tránsito concurrió a las 9:30 a la escena tras el aviso de efectivos de la Comisaría Segunda.

Los vehículos protagonistas del choque fueron una moto marca Rouser de 160 cilindradas en la que transitaba una mujer de 45 años; y un Volkswagen Fox que conducía un hombre de 25 años. Ambos conductores circulaban sobre la ruta con dirección oeste-este, cuando al llegar a la intersección con calle Río Negro, el joven chocó a la moto de la mujer desde atrás por alcance. Esto hizo caer a la mujer al asfalto y el conductor del auto frenó de inmediato y permaneció en el lugar mientras se convocaba a las autoridades.

A los pocos minutos arribó una ambulancia del SIEN que trasladó a la mujer al Hospital Castro Rendón, donde Encina indicó que sigue en observación y siendo sometida a estudios. Cuando fue trasladada, se encontraba consciente; no obstante, aún no se puede aseverar si está o no fuera de peligro ni qué tipo de lesiones sufrió.

Castro Rendón.png Archivo.

El personal de Tránsito chequeó, en tanto, la documentación vehicular del otro joven y le practicó el test de alcoholemia, el cual dio negativo. Tras verificar que todo estaba en regla, se le permitió que llame a la grúa de su seguro para retirar su auto, que sufrió algunos daños. En cuanto al motivo que desencadenó el siniestro, manifestó que lo encandiló el sol y no pudo ver a la motociclista.

Por otro lado, la moto de la mujer fue secuestrada y personal de Accidentología Vial realizó las pericias de rigor. Encina señaló que se aguarda el parte de salud de la mujer para decidir cómo continuar el proceso y si se da inicio a una causa judicial.

Pasados algunos minutos de las 10, finalizaron las diligencias en el lugar y se normalizó la circulación vehicular en el sector.