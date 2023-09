Comerciante acusado: "Llamé a la Policía y me fui a acostar"

"El día domingo (20 de agosto) corrieron los rumores de saqueos, entonces me dispuse a reforzar mi local porque las medidas de seguridad no eran muy buenas y me dediqué prácticamente todo el dia a soldar y reforzar mi local. Siempre cerré el local por fuera, no tenía otra manera", comenzó su relato el ahora acusado. En ese contexto, le pidió ayuda a un vecino para instalar una puerta que le permitiera trabar el local desde adentro y acordar dedicarse a esa tarea el lunes, al día siguiente.