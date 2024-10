Confirmaron el sobreseimiento para los policías acusados por la muerte de Robinson Gatica

Un nuevo tribunal de jueces confirmó el sobreseimiento otorgado a los cinco policías acusados por la muerte de Robinson Gatica , y así, los abogados de su familia tienen solo un tribunal provincial restante ante el cual pelear por ir a juicio. Los jueces de Impugnación, en un fallo dividido, coincidieron en que la prueba no alcanza para ir a juicio por la muerte de quien era un trabajador municipal de Villa La Angostura .

Cabe recordar que la muerte de Gatica ocurrió el 20 de julio de 2022, alrededor de las 6:30 de la mañana, en un domicilio al que policías habían acudido en respuesta a un pedido de auxilio de la familia. En estas circunstancias, Gatica agredió a los efectivos con un arma blanca, luego de que los policías ingresaran al domicilio de la víctima. Una vez allí, intentaron reducirlo pero no pudieron, por lo que volvieron a salir.

Ante esta situación, los efectivos efectuaron disparos con una escopeta con perdigones de goma e ingresaron nuevamente. Le ordenaron a la víctima que se tirara al piso, luego la golpearon y la redujeron. Después, los policías requirieron la intervención de personal de Salud. Fue en ese marco que se produjo la muerte.

Aunque se llevaron adelante varias pericias para determinar la causa de muerte, los informes generaron resultados contrapuestos y, finalmente, el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dirimió el conflicto y le dio más peso a uno de ellos, que indicaba que la muerte se produjo por “un síndrome de delirio agitado (por consumo de droga), en un marco de restricción policial” y que las lesiones generadas en el forcejeo con los efectivos no tuvieron entidad para matar a Robinson.

casa municipal asesinado crimen villa la angostura robinson gatica Julián Campos

Con esta conclusión, la fiscalía y la querella pidieron el sobreseimiento de los cinco acusados, que fue otorgado.

Así se llegó a la audiencia ante el Tribunal de Impugnación que solicitó la querella que representa a la familia del fallecido, representada por los abogados particulares Virgilio Sánchez y Lorena Miani. Es que los querellantes fueron los únicos en oponerse al sobreseimiento de los policías acusados.

Cabe recordar que el fiscal Adrián De Lillo sostuvo que "a criterio de la Fiscalía, no se ha podido probar una relación de causalidad eficiente entre la conducta atribuida a los acusados (homicidio en su modalidad dolosa agravada por el abuso de función policial), y el resultado de muerte de Robinson Leonardo Gatica". Por ello, en la audiencia que se realizó el martes de esta semana, el fiscal del caso pidió que el tribunal confirme la resolución de la jueza de garantías Bibiana Ojeda, que avaló el sobreiseimiento pedido por fiscalía y defensa.

De Lillo indicó que “todas las partes estamos de acuerdo en que la investigación del MPF fue exhaustiva y minuciosa y no quedó medida por llevar adelante”. Remarcó que la etapa de juicio “no es para dilucidar o descubrir que pasó, sino para probar una hipótesis de acusación. La querella plantea tres hipótesis sobre la causa de la muerte y sostiene que necesita el juicio para desarrollar y describir qué pasó. Pero el juicio no es para eso, no se debe llegar a juicio para ver cuál de las tres hipótesis prevalece”.

robinson gatica.jpg

Además, el fiscal del caso añadió que la querella en los argumentos de la impugnación “no criticó en forma razonada los argumentos de la resolución de la jueza de garantías” que resolvió dictar los sobreseimientos. “Esa es la pieza que debería atacar la querella; no a la fiscalía”, puntualizó De Lillo.

Finalmente, el martes de esta semana, el Tribunal resolvió por mayoría rechazar la impugnación y confirmar los sobreseimientos. Las juezas Estefanía Sauli y Patricia Lupica Cristo conformaron la mayoría (en general, plantearon que la querella no detalló los agravios originados por la decisión de la jueza de garantías); mientras que en minoría quedó el juez Federico Sommer.

Los efectivos acusados por el MPF y ahora sobreseídos eran policías de la Comisaría 28 de Villa La Angostura: Víctor Hugo Muñoz, David Ezequiel Cuevas, Erwin Alejandro Mora, Alejandro Bravo y Darío Luis González. Al inicio de la investigación, la fiscalía les atribuyó el delito de homicidio agravado por abusar de la función como miembro de las fuerzas policiales, en calidad de coautores.

Ahora, a los querellantes solo les queda una alternativa: llevar su reclamo ante el Tribunal Superior de Justicia.