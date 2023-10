Mauro Agustín Sandova l, el joven taxista al que recientemente le dictaron prisión preventiva tras acusarlo de ser participe necesario del homicidio del carnicero Franco “Titín” Lagos Gacitua , no se conmueve frente a la jueza y los fiscales. Sabe que sólo él es quien conoce la identidad de los tres sujetos que el jueves en la noche ingresaron a la carnicería de Costa Norte para robarle 600 mil pesos a “Titín” y en plena huida lo asesinaron de un tiro en la cabeza.

Sandoval los trasladó hasta la carnicería en el taxi Logan que manejaba y luego del disparo mortal, los sacó del barrio a toda velocidad con el cartel del vehículo apagado para no levantar sospechas. No entregó el taxi a sus propietarios, tampoco devolvió las llamadas que intentaron ubicarlo y al al día siguiente del crimen no fue a trabajar. Aunque luego se presentó espontáneamente ante la fiscalía (porque ya se sabía que estaba bajo la lupa de los investigadores), sobre él hay un mar de sospechas.