Crimen del panadero en Senillosa: demoraron a seis personas

Se realizaron en total 15 allanamientos en Centenario y Cutral Co. Todos los procedimientos se realizaron en simultáneo y participaron unos 100 efectivos.

Luego de casi un mes del crimen del panadero de Senillosa que fue atacado a tiros en la puerta de su casa, la Policía logró demorar a seis personas, una de las cuales estaría involucrada en el brutal crimen. Se realizaron más de 10 allanamientos en Centenario y Cutral Co .

Según informaron, los procedimientos se realizaron de manera simultánea en domicilios tanto de las ciudades de Centenario como de Cutral Co e intervinieron alrededor de cien efectivos de manera coordinada.

"No vamos a entrar en detalles por una cuestión judicial y de transparencia, podemos decir que los procedimientos se realizaron en distintos domicilios de la Comarca y Centenario. Se demoraron seis personas, de las cuales se cree que está uno de los presuntos autores", detalló el comisario general Tomás Díaz Pérez, jefe de la Policía de Neuquén en conferencia de prensa este mediodía. Además, se indicó que también secuestraron elementos de interés para la causa, que quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente, al igual que los aprehendidos.

Allanamiento crimen panadero senillosa.jpg

Respecto a las personas demoradas, el comisario Barroso, jefe del Departamento de Seguridad Personal, informó a LMNeuquén que son todos hombres de Cutral Co. "En total se realizaron 15 allanamientos y los elementos secuestrados que tendrían relación con la causa serán peritados. No podemos dar detalles de qué fueron porque la investigación no está concluido", explicó.

Cómo fue el crimen

El crimen se perpetró el miércoles 10 de enero, apenas entrada la madrugada, en la puerta de la casa de Cristian Moya, ubicada en calle Calixto Ceballos al 600 del barrio Costa del Limay de Senillosa. La víctima había salido de su casa y al intentar subir a su auto fue atacado a tiros. Cuando llegó la Policía yacía en el suelo con varias heridas de bala.

Pese a que los vecinos escucharon el pedido de auxilio del hombre, no salieron de sus viviendas y llamaron a la comisaría, ya que también escucharon los disparos de los delincuentes, quienes huyeron en el Fiat Cronos del panadero. El mismo fue hallado horas más tarde en Cutral Co, pero prendido fuego, por eso se sospechaba que las personas involucradas podían residir en dicha localidad.