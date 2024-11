Crimen narco en la Autovía: en pleno juicio amenazó a la fiscalía y tuvieron que retirar al jurado

Desde los primeros minutos de la investigación se supo que se trataba de un ajuste de cuentas narco, dato que confirmó el fiscal jefe Agustín García durante los alegatos de apertura. “Lo habían acordado previamente y cometieron el hecho aprovechándose del estado de indefensión de la víctima y utilizando un arma de fuego”, detalló el fiscal.

Para la fiscalía se trata de un homicidio triplemente agravado por el uso de arma de fuego, por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en calidad de coautores.

crimen lucas telmo audiencia.jpg Maximiliano José Bovino, uno de los narcos imputados por la ejecución de Telmo, fue el que amenazó a la asistente letrada.

Amenazas en pleno juicio

En medio de la declaración de un testigo de la fiscalía, Maximiliano Bovino le realizó señas y ademanes de amenaza a la asistente letrada Guadalupe Inaudi.

El gesto fue advertido por el fiscal García que de inmediato le pidió al juez un pequeño cuarto intermedio.

Hermosilla, con mucho tino, ordenó al jurado que se retirara de la sala. Posteriormente García explicó las amenazas vertidas por Bovino contra su asistente.

Rápido de reflejos, el juez ordenó que los tres acusados continúen el juicio en una sala a parte vía Zoom y con custodia. De ese modo, cortó de raíz una escalada de amenazas que hasta podrían trasladarse al jurado.

No obstante, cuando se retomó la audiencia, Hermosilla explicó, sin muchos detalles, que los imputados seguirán el juicio en otra sala durante la jornada el curso.

El juez además aclaró: “esta situación no tiene valorarse ni a favor ni en contra de los acusados, es una determinación que tomé yo y que no tiene que ser interpretada en ningún sentido. Ustedes tienen que seguir analizando las pruebas y lo que los testigos dicen. Esto no tiene que influir para nada”.

Evitar una escalada de violencia

La decisión de Hermosilla, se puede decir en términos futbolísticos que fue una amarilla sacada a tiempo.

De repetirse un episodio similar, directamente los acusados tendrían que seguir el juicio desde otra sala vía Zoom como ocurrió en la jornada de este miércoles.

Si bien el jurado no tiene que valorar absolutamente nada de lo ocurrido, no hay que olvidar que todo comunica.

Retomando el curso del juico, en la jornada declaró uno de los policías que encontró y retiró la cámara del auto y otro testigo más aportado por la fiscalía.

Mañana el juicio por jurados se retomará desde temprano con más testigos de la parte acusadora.