Cutral Co: tomaban en familia y su cuñado lo apuñaló

El hombre fue atendido en el hospital de Cutral Co por una herida en la zona intercostal izquierda. Se rehusó a hacer la denuncia policial.

Dos cuñados que tomaban bebidas alcohólicas juntos tuvieron un malentendido y uno terminó apuñalando a otro . Pese a que la herida fue en la zona intercostal izquierda, no tocó órganos vitales y fue atendido en el hospital de Cutral Co, donde ocurrió el hecho.

Esto desencadenó una fuerte pelea que fue acrecentándose en violencia, hasta que uno tomó un cuchillo y se abalanzó sobre el otro , causándole una herida punzocortante en la zona intercostal izquierda . Ante esto, la víctima se dirigió por sus propios medios al hospital zonal de Cutral Co y Plaza Huincul para recibir atención médica.

“Nos alertaron del ingreso de un hombre de 24 años con esta lesión, por lo que nos dirigimos al lugar para poder entrevistarlo”, indicó el comisario. Ante esto, debieron esperar a que le realizaran los exámenes pertinentes para descartar que el cuchillo haya tocado algún órgano vital que pueda generar mayores complicaciones con el correr de las horas.

Luego de llevar a cabo todos los procedimientos requeridos para estas situaciones, se le comunicó a los uniformados que estaba fuera de peligro. Sin embargo, pese a que el hombre habló con los efectivos y les contó cómo había recibido la herida, se rehusó a realizar la denuncia.

No obstante, dadas las características de lo ocurrido tomo intervención la Comisaria 14. “Se trata de un delito en la instancia privada. No se demoró a nadie, ya que no se realizó denuncia policial”, explicó.