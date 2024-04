Discusión y balacera en pleno centro de Cutral Co entre dos delincuentes

Gentileza Cutral Co Al Instante

La Policía de Cutral Co inició la investigación tras la balacera

Una discusión entre dos hombres en la Municipalidad de Cutral C o terminó en una balacera en la Plaza San Martín, a la vista de los vecinos. Los protagonistas son dos delincuentes con antecedentes, uno de los cuales le disparó al otro y lo hirió. La Policía ya inició una investigación y el agresor está detenido.

Según informaron medios de la comarca, todo inició alrededor de las 10:40 de este miércoles, cuando dos hombres tuvieron una discusión en inmediaciones del edificio municipal de esa localidad, conflicto que no tardó en salirse de control.

Algunos testigos indicaron que la discusión, cuyo motivo se desconoce, inició en el ingreso a la Municipalidad y, al no poder resolver el conflicto mediante el uso de la palabra, los hombres se cruzaron a la Plaza San Martín, donde iniciaron una pelea física.

En ese contexto, uno de ellos habría sacado un arma de fuego con la que efectuó al menos dos disparos, uno de los cuales habría impactado al otro hombre.

El herido se habría negado a recibir asistencia médica y retirado del lugar por sus propios medios, al parecer no imposibilitado de caminar a pesar del tiro que recibió.

Vecinos miraron conmocionados el conflicto, pero afortunadamente, nadie habría resultado herido en el proceso. Policía llegó al lugar con personal de la Comisaría 14 y Brigada de Investigaciones para realizar entrevistas y esclarecer el hecho. En tanto, Criminalística estuvo secuestrando proyectiles y practicando las pericias de rigor.

Qué dijo la Policía sobre el tiroteo

El comisario Marcos Mazzone, ante la consulta de LMN, confirmó el hecho e indicó que todo se inició en el interior del palacio municipal. Los protagonistas son "dos hombres mayores de edad, de unos 40 años, ambos con antecedentes penales".

Personal policial, que se hizo presente a raíz de la alerta recibida, pudo dar con la víctima tras la agresión armada, quien se mostró renuente a aportar detalles. Aun así, identificó a su agresor, cuya identidad también ya pudo ser ratificada con el análisis de cámaras del sector.

"No obstante esto, esta persona (el agresor) se hizo presente voluntariamente hace minutos en la Comisaría 14, quedando a disposición de la Justicia", informó Mazzone. El hombre quedó demorado mientras se aguarda la decisión de la fiscalía interviniente, que deberá decidir si formula cargos al sospechoso o lo manda a casa con medidas cautelares hasta tener más prueba reunida.

En cuanto a la víctima, el comisario indicó que se encontraría fuera de peligro, aunque aún está siendo atendido en el Hospital Complejidad VI por la lesión de arma de fuego que presentaba en una pierna.

Aunque no se supo qué fue exactamente lo que desató la agresión, se estima que tendría su raíz en algún conflicto previo entre los hombres, que reflotó con el encuentro.

La Policía avanza en la investigación del hecho.

Estos hechos de violencia y agresiones armadas no son ajenos a Cutral Co y Plaza Huincul y se registran con frecuencia. No obstante, en este caso, preocupan dos factores inusuales: el conflicto se dio en horas de la mañana, con mucha circulación de gente y en pleno centro de la ciudad.