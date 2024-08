Dolor: tras casi diez días, murió un joven que chocó en moto en Centenario

Después de más de una semana internado, el joven de 21 años de Centenario, Luciano Saavedra , que había chocado contra una camioneta el pasado 26 de julio, murió en el hospital Castro Rendón. La trágica noticia se confirmó el sábado. El joven peleaba por su vida luego de padecer fuertes lesiones y, lamentablemente, no pudo revertir su cuadro.

En la misma publicación, su hermana había iniciado una cadena de oración y pedido a los vecinos una colaboración económica para afrontar los gastos médicos, explicando que el cuadro de su hermano era sumamente delicado.

"Todos sabemos cómo es Luchito, y todos lo apreciamos de una manera que cada uno sabe. Hoy en día está pasando una situación completamente difícil, esperando del día a día y rogando a Dios que ponga su mano de poder sobre él. Luchito en estos momentos estaba sin trabajo y como cualquier de nosotros tienen sus cuentas. Contamos con gastos médicos (viajes todos los días, higiene de el, comidas) todo conlleva en gastos y es entendible que en esta situación necesita de nuestra ayuda. Quien quiera, desee y pueda colaborar con un granito de arena es bienvenido", indicó.

Desgraciadamente, el estado del joven no se pudo revertir, pese al esfuerzo de los profesionales.

Cómo fue el accidente

Desde la División Tránsito de Centenario informaron que el accidente tuvo lugar el pasado viernes 26 de julio por la tarde, alrededor de las 17, en la intersección de calles Avenida Lago Traful y Juan Pablo II.

Entonces, Luciano transitaba a bordo de su motocicleta marca Rouser por la Avenida, en sentido sur-norte, cuando al llegar a la esquina de calle Juan Pablo II impactó contra una camioneta Ford Ranger, que circulaba en sentido oeste- este por dicha arteria.

"Por razones que se desconocen y se tratan de establecer, en la intersección de las arterias, el vehículo menor impacta al vehículo mayor en su parte lateral derecha, a la altura de la puerta trasera", se informó.

Choque de Luciano Saavedra en Centenario.png El motociclista impactó contra el lateral derecho de la camioneta, en su puerta trasera. La Policía confirmó que el joven viajaba sin casco.

Al respecto, se detalló que la camioneta Ford Ranger era conducido por un hombre de 41 años, a quien no se le pudo realizar el test de alcoholemia porque no se contaba con el etilómetro. "Justo en esa fecha teníamos etilómetro vencido y no pudimos contar con otro para poder hacerlo", indicó el subcomisario Damián Jorquera a LMNeuquén.

El choque fue tal que, primero, el motociclista tuvo que ser trasladado al hospital local Natalio Burd y, después, al hospital Castro Rendón de Neuquén debido a la gravedad de las lesiones. La Policía confirmó que el joven viajaba sin casco.

También, motivo del siniestro, se indicó que "ambos vehículos fueron secuestrados y resguardados en el Destacamento Villa Obrera". Asimismo, se precisó que en el lugar trabajó personal de accidentologia. Por otra parte, se comunicó que ahora interviene en la causa la Fiscalía de Delitos contra las Personas, a cargo de Lucrecia Sola.