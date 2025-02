Dos heridas en tres choques entre autos y motos en Centenario

Este martes hubo tres incidentes viales entre autos y motos en Centenario que dejaron a dos jóvenes heridas. La jornada llena de choques se dio en medio del inicio de clases y el consecuente aumento del tráfico, que se notó no solo en las calles de la ciudad, sino en la Ruta 7 y en el acceso Jaime de Nevares.

Afortunadamente, solo hubo daños materiales, pero el conductor de la moto no contaba con seguro obligatorio ni licencia de conducir, por lo cual los agentes policiales de tránsito le hicieron multas y la moto quedó secuestrada a disposición del juzgado de faltas.

Choques a la salida de la escuela

Por la tarde, alrededor de las 18:10, una mujer de 40 años conducía su Fiat Palio blanco hacia Cinco Saltos cuando una joven de 21 años que transitaba en una Gilera Smash 110 color roja la chocó contra el paragolpes trasero sobre la calle Jaime de Nevares frente al Casino Magic.

De esta manera, tras el impacto, la motociclista sufrió una caída y debió ser asistida por una ambulancia que la trasladó al Hospital Natalio Burd.

"También fue un siniestro por alcance y según lo que refirió no le funcionaron los frenos, se tomaron pericias, pero este caso no se le da intervención a la fiscalía porque no sufrió lesiones de gravedad y a las 19.15 fue dada de alta", indicó Jorquera. Por su parte, la conductora del auto que sufrió el choque, dijo que regresaba de dar clases, y se le realizó el test de alcoholemia que dio resultado negativo. En tanto, ambas conductoras tenían toda la documentación en orden.

La accidentada primera jornada de clases concluyó con un tercer choque que requirió una nueva intervención de los agentes de tránsito de Villa Obrera porque alrededor de las 19.30 cuando aún había luz natural se registró otro incidente en calle Coihue y Avenida Lago Traful. En este caso, una joven de 28 años, domiciliada en Vista Alegre, que iba en una moto Honda XR 150 cc blanca, impactó contra el lateral derecho de una Toyota Hilux de una empresa de seguridad, conducida por un hombre de 30 años.

De acuerdo a lo informado por el subcomisario Damián Jorquera, jefe de la División Tránsito Centenario, se produjo cuando la camioneta circulaba por Traful hacia el sur y la moto por calle Coihue hacia el este.

Los vehículos habían sido retenidos preventivamente hasta tanto se supiera el estado de salud de la joven que tras la caída fue trasladada al hospital local debido a las lesiones que presentaba pero a las 21.30 fue dada de alta porque solamente sufrió escoriaciones.

"Se nota que se terminaron las vacaciones" dijo Jorquera consultado por LMNeuquén acerca del estado del tránsito y consideró que fue notoria la mayor circulación por el inicio de clases. "Ayer tuvimos el corte en el dique, entonces se movió más gente sobre la Jaime de Nevares, por la 151 de Cinco Saltos, además, en Ruta 7 entre Vista Alegre y Centenario, están trabajando en el pavimento".