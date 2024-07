El secuestrador de Plottier rompió el silencio y habló con LMN: los detalles y los motivos de su accionar

En esas largas horas, de acuerdo con la versión fiscal, el empleador y su esposa tuvo maniatado al hombre en su vivienda en toma Evita de Plottier. Allí puso la televisión a todo volumen y recurrió a algunas herramientas para torturarlo. Con una tenaza corta fierros lo amenazó con arrancarle los dedos. Luego, tomó un cuchillo y lo puso a calentar en una hornalla de la cocina. Con la hoja al rojo vivo le provocó cortes y quemaduras en el cuerpo. Posteriormente recurrió a un taladro inalámbrico que se lo apoyaba en la cabeza y le exigía que confesara el robo, luego lo alejaba unos centímetros y lo accionaba.

Tras lograr escapar y que lo ayudaran unos familiares, el hombre con su pareja y dos hijos chicos pudieron marcharse y radicaron la denuncia en la Comisaría 46 de Los Álamos en Plottier.

La fiscalía ordenó las pericias médicas que se realizaron en el hospital de Plottier. Allí, un médico certificó que la víctima presentaba lesiones en las muñecas, hematomas en rostro, en la zona del cuello y en tobillos, entre otras varias. En tanto, su pareja presentó lesiones en las muñecas propias de ataduras que sufrió.

Tras ser detenido el patrón y su esposa fueron acusados por la fiscalía por los delitos de privación ilegítima de la libertad y amenazas coactivas. Además, le dictaron cuatro meses de prisión domiciliaria.

ciudad judicial neuquen Flores y su esposa fue acusado por la fiscalía y quedó con prisión domiciliaria.

“Me robó mucho dinero”

Flores explicó a LMN que “él trabaja conmigo en la construcción. Hace dos meses y medio que lo dejé que viva con su familia en una piecita que tenemos en el predio de casa”.

“Un día me sacó la llave y me robó 13 mil dólares que tenía ahorrado. Eso él me lo confesó y yo quería que me devolviera el dinero”, contó Flores quien no tiene denuncia radicada.

Luego confesó: “Yo lo agredí y lo tuve encerrado en mi casa porque él me robó. Yo no sabía que no podía hacer lo que hice. Fue de pura calentura”.

Después admitió que “sí, lo tuvimos sentado en una silla y atado mientras mi señora le daba con el cinturón, pero nunca usé un taladro”, aclaró.

“Ahora me doy cuenta de que me equivoqué, pero lo hice para que me dé la plata. Él tiene varias denuncias por robo”, mencionó Flores, que aseguró que todavía no ha denunciado el robo del dinero y que llama a su defensora pública "y no me atiende”.

La mayor preocupación de Flores por estas horas es cumplir con sus trabajos comprometidos.

“Que avancen con los cargos que consideren, pero yo tengo varios trabajos comprometidos y estando encerrado en mi casa no los puedo realizar y tengo que mantener a cuatro hijos”, detalló que concluyó el diálogo asegurando: “cometí un error, pero no creo que sea justo todo esto. Yo solo quería recuperar mi dinero”.