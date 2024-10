Estafaron a una abuela en $2,4 millones con el cuento del tío

La víctima de la estafa es una abuela de Cutral Co, quien creyó recibir instrucciones de su nieta y entregó sus ahorros a los estafadores.

Los adultos mayores siguen siendo lamentablemente un blanco demasiado fácil para los estafadores . Así lo demuestra una nueva estafa bajo el cuento del tío , mediante el cual un delincuente se hizo pasar por la nieta de una mujer de 83 años de Cutral Co y la convenció de entregar sus ahorros. La abuela entregó más de 2 millones para que sean cambiados por billetes de "nueva denominación".

Lo que la mujer no sabía es que no solo esta información era falsa, sino que ni siquiera era su nieta quien había tomado contacto con ella. Se trataba del famoso "cuento del tío". No obstante, aprovechando la confianza de la mujer en que se trataba de su familiar, el estafador, "en el diálogo que mantiene con la señora, logra convencerla de reunir todo el dinero que tenía en su poder con la promesa de que un representante del banco se iba a presentar en su domicilio”.

Se suponía que este representante del banco sería quien llevaría los ahorros de la mujer a la entidad para cambiarlos por nuevos billetes y que así no perdieran su vigencia.

Efectivamente, un rato más tarde, "un masculino se presenta en la casa de la señora y retira el dinero con la promesa de que ese mismo día, aproximadamente a las 18, arribaría una nueva persona con los billetes con nueva denominación”.

Lamentablemente, las horas pasaron y la mujer nunca recibió la nueva visita con su dinero, de manera que tomó contacto con su familia de Bahía Blanca, quienes negaron las comunicaciones previas y le dijeron que seguramente todo había sido una estafa.

Esto motivó a la abuela realiza la denuncia correspondiente en la comisaría más cercana a su domicilio. "El monto aproximado que fue damnificada la señora es la suma aproximada de 2.4 millones de pesos en billetes de distintos montos. Se encuentra trabajando en ese hecho, el personal de la Comisaria 14”, cerró el comisario.

Un sospechoso por otro cuento del tío

A principios de septiembre, un gitano del barrio Mariano Moreno quedó bajo investigación por la estafa millonaria contra una abuela de más de 80 años, a quien una mujer convenció al teléfono de entregar todos sus ahorros para evitar perderlos en un corralito. Se realizaron dos allanamientos y se secuestró una importante cantidad de dinero.

Según informó la Policía, la investigación inició a raíz de una denuncia recibida días antes, donde una persona denunció que atendió un llamado telefónico, en el cual una mujer que manifestó ser empleada de una entidad bancaria, le hizo conocer se acercaba un corralito.

Estas estafas lamentablemente son muy conocidas en la región, pero a pesar de su difusión, quienes se encuentran más vulnerables ante este engaño son las personas mayores.

La estafadora le indicó a la víctima que debía entregar todos sus ahorros para ponerlos a resguardo y le recomendó entregárselos a otro empleado del banco, que pasaría más tarde por su domicilio. De esta manera, la mujer entregó unos 17 mil dólares a quien pasó a recoger el dinero, creyendo que así se salvaría de perderlos.

El comisario Gerardo Oviedo, en diálogo con LMNeuquén, indicó que al iniciar la investigación y gracias a los registros de cámaras aportados por vecinos y comerciantes, más los obtenidos a través de los domos urbanos que controla la Policía, se pudo establecer el vehículo en el que había llegado el sospechoso a la casa de la mujer. Luego de largas horas de análisis, se pudo conocer adónde se habían dirigido los delincuentes y así se pudo pedir los allanamientos para dos domicilios del barrio Mariano Moreno.